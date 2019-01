eurogamer

: Anthem: ecco a voi 15 minuti di missione 'Lost Arcanist' #Anthem - Eurogamer_it : Anthem: ecco a voi 15 minuti di missione 'Lost Arcanist' #Anthem - GogoMagazineIT : Ecco 15 minuti di gameplay! #AnthemGame #Bioware - GameIndustry_IT : Ecco un gameplay video della missione “Lost Arcanist” di Anthem -

(Di sabato 5 gennaio 2019) Se per caso siete in astinenza di, proprio ieri IGN ha pubblicato un interessante video gameplay del gioco, nel quale possiamo vedere nella sua interezza il completamento di unadi gioco.Come possiamo vedere, lasi intitola "", ed in questa quest dovremo cercare l'a scomparso, Matthias, seguendo la pista che ha lasciato duranti gli spostamenti. Nel percorso i giocatori si imbattono in nemici di diverso tipo, ed in occasione di questi incontri possiamo vedere qualche scena d'azione e le abilità del Colosso, dell'Intercettore e della Tempesta. Come possiamo vedere infatti questaè stata affrontata da un party con tre classi Javelin disponibili nel gioco.Vediamo di seguito il filmato di gioco:Read more…