: Trip709 di Caparezza, il documentario sulla realizzazione dell'album Prisoner 709 su VH1 @CapaSound… - OptiMagazine : Trip709 di Caparezza, il documentario sulla realizzazione dell'album Prisoner 709 su VH1 @CapaSound… - capafanclub : Un bell’articolo su ciò che è sempre stato e sicuramente sempre sarà... #caparezza #trip709 #stasera - all_music_it : Trip709: in prima tv su VH1 il documentario dedicato all’ultimo album di Caparezza -

(Di venerdì 4 gennaio 2019)Per i fan del rapper di Molfetta l'appuntamento di questa sera è imperdibile:diè ildell'ultimo, fortunato album di Michele Salvemini che andrà in onda alle 21:10 su VH1. "709" è raccontato attraverso immagini e testimonianze sul processo creativo che hanno portato alla composizione del disco, ma anche attraverso contenuti estratti dal tour che vede come protagonista non solo il rapper di Fuori dal tunnel, ma anche lo staff che lo ha accompagnato in tutte le date.diviene trasmesso in prima visione sul canale 67 del digitale terrestre e sul 25 di tivusat e sarà anticipato, alle 20, da Best of, una raccolta dei migliori videoclip che hanno fatto la storia della carriera dell'autore di Vengo dalla luna, Vieni a ballare in Puglia e Ti fa stare bene. "709", come lo stesso autore ...