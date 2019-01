Migranti | Sea Watch ancora in mare Asgi | “Malta è ipocrita | ma il problema è europeo”

Sea Watch - De Magistris : 'Salvini dimettiti - Napoli pronta ad accogliere Migranti' : Nel corso di un intervento radiofonico rilasciato ai microfoni della trasmissione 'Barba & Capelli' andata in onda su Radio Crc, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris si è pesantemente scagliato contro Matteo Salvini, dicendosi pronto ad accogliere nella sua città i 32 migranti a bordo dell'Ong Sea Watch che sostano nelle acque del Mar Mediterraneo dal 22 dicembre. Nella stessa situazione dei migranti della Sea Watch, si trovano i 17 ...

De Magistris scrive ai Migranti a bordo della nave SeaWatch : 'Commossi dal grande cuore di Napoli' : Napoli mette a disposizione il proprio porto per lo sbarco dei migranti a bordo della nave SeaWatch, da tredici giorni in mare con il maltempo che imperversa e le scorte che cominciano a scarseggiare, ...

De Magistris al comandante della Sea Watch; : pronti a portare a terra i Migranti : 'A bordo è stato recapitato il messaggio di de Magistris che ci commuove e ci fa sentire meno soli'. Così Sea Watch sui social rende noto che il sindaco di Napoli ha inviato al comandante dell'Unità ...

De Magistris al comandante della Sea Watch; : pronti a portare a terra i Migranti : "A bordo è stato recapitato il messaggio di de Magistris che ci commuove e ci fa sentire meno soli". Così Sea Watch sui social rende noto che il sindaco di Napoli ha inviato al comandante dell'Unità Anne Paul Lancet una missiva nella quale sottolinea di essere molto preoccupato "per le condizioni delle persone che lei ha salvato in mare. Ringraziamo di cuore lei e il suo equipaggio per la ...

SEA WATCH - SCONTRO DE MAGISTRIS-SALVINI/ Migranti - 'porto Napoli aperto' : Martina - 'governo intervenga' : Migranti, il sindaco di Napoli de Magistris apre porto di Napoli alla Sea WATCH: 'pronti ad accoglierli, Stato sbaglia'. Replica Salvini, 'no clandestini'

Migranti - De Magistris pronto ad accogliere Sea Watch - : Il primo cittadino di Napoli ha annunciato di voler accogliere la nave con a bordo 32 Migranti: "Metteremo in campo un'azione di salvataggio". La replica del ministro dell'Interno: "I sindaci di ...

Sindaci sulle barricate. Orlando vuole portare il Dl Sicurezza davanti a un giudice. De Magistris apre Napoli ai Migranti di Sea Watch : All'indomani della polemica sulla legge Sicurezza e immigrazione si apre un nuovo fronte tra Matteo Salvini e uno dei Sindaci che aveva annunciato la 'sospensione' della norma bandiera della Lega, ovvero Luigi De Magistris. Il sindaco di Napoli ha annunciato di essere pronto ad accogliere la nave Sea Watch 3, con a bordo 32 migranti. "Mi auguro che questa barca si avvicini al porto di Napoli perchè contrariamente a quello che dice il ...

Migranti - de Magistris : ‘Pronto ad aprire il porto di Napoli per la Sea Watch’ Salvini : ‘Scali italiani chiusi - pacchia finita’ : Luigi de Magistris sulla scia di Leoluca Orlando. E Matteo Salvini che risponde a entrambi. Il decreto Sicurezza e l’accoglienza dei Migranti continuano a tenere banco nel dibattito politico, con diversi sindaci che esprimono dubbi e critiche sulla sua applicazione. Dopo che mercoledì il sindaco di Palermo aveva annunciato che non metterà in pratica le nuove norme che negano la possibilità di concedere la residenza a chi ha un permesso di ...

Migranti - scontro de Magistris-Salvini sulla Sea Watch : "Mi auguro che questa barca si avvicini al porto di Napoli perché contrariamente a quello che dice il Governo noi metteremo in campo un'azione di salvataggio e la faremo entrare in porto. Sarò il ...

Migranti : Sea Watch può entrare in acque maltesi - ma non in porto : Malta accoglie la SeaWatch nelle proprie acque territoriali, affinché possa trovare riparo dal mare mosso e dal maltempo. Dopo il dodicesimo giorno in mare, arrivano spiragli di luce per i 32...

Migranti - Malta autorizza l'ingresso nelle sue acque alla Sea Watch | Olanda : 'Pronti ad accoglierne alcuni' : La nave Sea Watch 3, con a bordo 32 Migranti soccorsi il 22 dicembre, è stata autorizzata a entrare nelle acque territoriali di Malta. Lo riferiscono i media, precisando che l'ok è stato concesso dopo ...

Malta autorizza l'attracco della nave Sea Watch con 32 Migranti a bordo : Trecento accademici da diversi parti del mondo hanno chiesto agli Stati dell'Unione europea di gestire la situazione dei migranti assumendosi responsabilità condivise. Ancora in mare altre 17 persone ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Sea Watch e Sea Eye - Malta concede attracco a 32 Migranti - 2 gennaio 2019 - : Ultime notizie. Di oggi, ultim'ora. Bari: rapina da milioni di euro a furgone portavalori. Agrigento: esplode bombola a ossigeno, un morto , 2 gennaio 2019,

Migranti - Malta autorizza l'ingresso nelle sue acque alla Sea Watch : La nave Sea Watch 3, con a bordo 32 Migranti soccorsi il 22 dicembre, è stata autorizzata a entrare nelle acque territoriali di Malta. Lo riferiscono i media locali, precisando che l'autorizzazione è ...