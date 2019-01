Migranti | l’arcivescovo Lorefice ai palermitani | “Non rimaniamo in silenzio di fronte a

essere-informati

(Di venerdì 4 gennaio 2019) “Rendici capaci di preparare il vero presepe, di aprire le nostre strutture e le nostre famiglie. Fai in modo che che non ci accada di rimanere indavanti ai disumani decreti che aggravano la sofferenza di chi è vessato dalla povertà e dalla guerra”. E’ la preghiera scritta dall’arcivescovo di Palermo Corradoe letta nella tradizionale messa di Capodanno a Palazzo delle Aquile, sede del Comune. “Ogni uomo è nostro fratello. Non alziamo muri”, ha dettoa margine. “Ognuno esprime quello che ha nel cuore, chi ha sentimenti belli li esprima”, ha risposto ai cronisti che gliL'articolo, l’arcivescovoai: “Nonindia decreti disumani” proviene da Essere-Informati.it.