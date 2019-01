LINDA FREGNI NAGLER | HANA TO YAMA

LINDA FREGNI Nagler - la scuola di Yokohama e il recupero della fotografia di un passato antico : Milano - C'è una magia che travolge nel mondo antico in via di estinzione messo in scena dalla fotografia della scuola di Yokohama e scelto da Linda Fregni Nagler come materia prima delle sue opere. Una seduzione trasmessa attraverso la ...