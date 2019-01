Dal Surrealismo a Munch e Gauguin | il 2019 del MASI di Lugano

Da MAGRITTE a DUCHAMP 1929 : il Grande Surrealismo Dal Centre Pompidou” - fino al 17 Febbraio 2019 a Pisa : La fondazione Palazzo BLU, il Centre Georges Pompidou di Parigi e MondoMostre presentano a Pisa la mostra “ da MAGRITTE a DUCHAMP. 1929: il Grande Surrealismo dal Centre Pompidou”, fino al 17 Febbraio 2019. Per la prima volta in Italia, l’istituzione francese presta capolavori di cui difficilmente si priva per un percorso espositivo allestito nella splendida cornice di Palazzo Blu e curato da Didier Ottinger, Directeur adjoint del Museo ...