Torino | uno spazio giochi per i bambini in chiesa durante la messa

Torino - scontro tra auto e il “bus della movida” : nove persone rimaste ferite. Uno è grave : nove persone sono rimaste ferite a Torino nello scontro avvenuto questa notte intorno alle 3.20 tra un autobus della linea 10 Nightbuster – il cosiddetto “bus della movida” – e un’auto Opel Astra con targa inglese, guidata da un cittadino di nazionalità irachena. Tra i feriti quello che ha riportato le conseguenze peggiori è stato proprio il conducente dell’auto, trasportato in codice rosso e ricoverato in prognosi ...

Concorso tecnico biomedico a Monza - farmacista Belluno e Torino : Anche a fine dicembre è possibile prendere parte a concorsi per il ruolo sanitario di tecnico di laboratorio biomedico e farmacista. I bandi, con scadenza fino al prossimo 17 gennaio verranno svolti, presso l'Azienda Socio - Sanitaria di Monza (tecnico biomedico) e presso l'Azienda Unita Locale Socio Sanitaria N° 1 Dolomiti di Belluno e quella TO 5 di Chieri, per la professione di farmacista. Concorso pubblico per tecnico di laboratorio ...

Torino-Juventus - il suggerimento a Mazzarri del doppio ex Bruno : Una delle partite più importanti della sedicesima giornata è il Derby della Mole tra Torino e Juventus, una gara molto sentita dalle due tifoserie. Sul match di domani sera, e in particolare su come dovranno comportarsi i granata per fermare Ronaldo, si è espresso il doppio ex della sfida Pasquale Bruno: “Vorrei sapere da lui cosa penserebbe di un difensore che gli si appiccica addosso per tutta la partita. Altro che i due o tre ...

Torino-Juventus - Pasquale Bruno : 'Come marcherei Cristiano Ronaldo nel derby? Intimidazioni e gomiti alti' : Parli del derby della Mole tra Torino e Juventus e parli di Pasquale Bruno . Il difensore centrale originario di Lecce, noto per il suo modo di marcare vecchio stampo, ha vestito la maglia bianconera ...

“Mio figlio ha fatto un incidente col moTorino - nessuno l’ha soccorso”. Lo sfogo di una mamma : Lo sfogo dell’infermiera Federica Domenicali su Facebook, dopo l'incidente del figlio avvenuto martedì a Pietrasanta, in provincia di Lucca: "Gabriele aveva il telefono scarico, chiedeva aiuto. Non hanno chiamato nemmeno il 118. E allora mi chiedo, ma dov’è finita l’umanità?"Continua a leggere

Torino : muore in casa ma nessuno se ne accorge - trovato in avanzato stato di decomposizione : Il corpo di un pensionato di settantaquattro anni è stato trovato, dopo l’allarme lanciato dai vicini per il cattivo odore che arrivava dall’appartamento, in una casa in via Monte Tabor a San Mauro Torinese, vicino Torino. Probabilmente era stato ucciso da un malore almeno una settimana prima del ritrovamento.Continua a leggere

Milan-Torino finisce con uno sterile 0-0 : Il posticipo della domenica sera di Serie A si è concluso con uno sterile 0-0. La gara è iniziata con un grande Torino, che ha tenuto in mano il match fino alla mezz'ora, quando poi è uscito il Milan. Da segnalare, a fine del primo tempo una situazione dubbia nella quale si è verificato con il Var un eventuale fallo di mano in area di N'koulou, che però non è stato ravvisato. Il secondo tempo è la copia del primo, con i rossoneri che partono ...

Il Torino ferma il Milan a San Siro : 0-0. Espulso Mazzarri - ancora a digiuno Higuain : LA CRONACA LE FORMAZIONI UFFICIALI Milan , 4-4-2, : G. Donnarumma; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Cutrone. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, ...

Uber taxi sbarca a Torino - ma i tassisti frenano : “Nessuno aderirà. Offriamo servizio pubblico non siamo mercato” : “Dopo il loro comportamento iniziale non sono attendibili, non ci sarà sviluppo, nessuno dei colleghi aderisce – così Otto Naldi, uno dei tassisti torinesi, in merito al lancio di Uber taxi a Torino -. Non siamo stati informati ufficialmente e non siamo d’accordo perché dopo il comportamento iniziale hanno cercato una mediazione ma non è così che si fa. Usiamo quotidianamente We taxi, app simile, ci troviamo bene. Torino ...

Raduno Babbi Natale a Torino : a sorpresa ecco una proposta di matrimonio : Tra i tanti Babbi Natale che si sono dati appuntamento a Torino nell'ambito del Raduno nazionale più grande d'Italia c'è anche una coppia che, davanti a tutti i partecipanti, ha deciso di fare il ...

A Torino maxi raduno di Babbi Natale per i bambini malati : “Siamo più di 20mila” : Successo per il raduno dei Babbi Natale, organizzato dalla Fondazione Forma per i piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico Regina Margherita. Oltre 20mila le presenze per raccogliere fondi necessari ad ammodernare i macchinari di risonanza magnetica. Il sindaco Appendino: "Questo evento prova che la città di Torino c'è e risponde sempre".Continua a leggere

Torino - Sirigu para rigori : nessuno come lui in Europa : Salvatore Sirigu ha rialzato la saracinesca. Dopo aver perso il posto al Psg il portiere sardo ha provato, senza riuscirci, a rilanciarsi in Liga con il Siviglia. E dopo la breve parentesi all'Osasuna ...