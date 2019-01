Spagna | resta libero ' branco di Pamplona'

Spagna - stuprarono 18enne : i 5 del branco restano liberi : restano fuori dal carcere - seppur in libertà provvisoria - i cinque de "La Manada", il branco di Pamplona che nel 2016 ha aggredito e stuprato brutalmente una 18enne durante la festa di San Fermin, la giornata in cui si svolge la celebre corsa dei tori per le via della città.I cinque giovani - tutti tra i 27 e i 29 anni - erano stati condannati a 9 anni per abusi sessuali, ma sono in attesa di una sentenza di appello. Il caso ha indignato la ...

In Spagna aumentano i clandestini : guardia civil arresta gruppo trafficanti : Anche la Spagna è alle prese con il problema dell' immigrazione clandestina . È notizia di oggi l'operazione della guardia civil, riuscita a sgominare l'attività criminale di alcuni trafficanti di ...

Roma - stazione metro di Repubblica dissequestrata a ottobre ma resta chiusa Ferme a sorpresa pure Barberini e Spagna : La psicosi delle scale mobili attanaglia i dirigenti di Atac, la società che gestisce il trasporto pubblico a Roma. Dopo l’incidente del 23 ottobre scorso alla stazione della metro A di Repubblica, quando una ventina di tifosi del Cska Mosca rischiarono la vita precipitando a terra trascinati dal rullo impazzito, i vertici della società capitolina dei trasporti hanno deciso di operare una manutenzione straordinaria sugli impianti delle ...

Spagna - italiano aggredisce con l’acido la sua ex e poi tenta la fuga : arrestato : Ha lanciato dell’acido in faccia alla sua ex fidanzata 25enne e poi ha tentato la fuga. Un italiano è stato arrestato il 21 novembre dalla polizia spagnola mentre cercava di prendere un aereo per tornare in Italia. A identificarlo è stata la vittima stessa che, ricoverata con prognosi grave, è stata poi dimessa. L’uomo era arrivato sull’isola da pochi giorni insieme a una figlia avuta da una precedente relazione, aggiungono i ...

Spagna - un piano per uccidere il premier Sanchez : arrestato vigilante catalano : Aveva un piano per uccidere il primo ministro. Manuel Murillo Sánchez , vigilante di 63 anni, voleva colpire il premier spagnolo Pedro Sánchez . A scatenare la sua rabbia la decisione del governo di ...

La Supercoppa di Spagna può restare all’estero : offerte da Usa - Cina e Qatar : La Supercoppa di Spagna può restare all'estero anche nel 2019: sul tavolo tre diverse offerte da Usa, Cina e Qatar. L'articolo La Supercoppa di Spagna può restare all’estero: offerte da Usa, Cina e Qatar è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Spagna - arrestato il vicepresidente della RFEF Andreu Subies : Il vicepresidente della federazione è stato arrestato nell'ambito dell'operazione Soule, un’indagine incentrata su possibili casi di appropriazione indebita. L'articolo Spagna, arrestato il vicepresidente della RFEF Andreu Subies è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Spagna - arrestato il numero due della Federcalcio : è bufera : Dopo il caso Lopetegui poco prima dell’inizio del Mondiale in Russia non c’è pace in Spagna. Un altro polverone si è alzato in seguito all’arresto del numero due della Federazione calcistica. Andreu Subies, è stato arrestato con l’accusa di appropriazione indebita. Avrebbe fatto uso improprio di denaro dell’ente. Ora sono in corso perquisizioni della Guardia […] L'articolo Spagna, arrestato il numero due della ...