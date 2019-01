Salvini | ' I sindaci fenomeni cercano un po' di pubblicità'

Dl Sicurezza - Salvini ai sindaci : “Dimettetevi”. Poi commenta la Supercoppa in Arabia : “Dove sono le Boldrini di turno?” : “Ci sono sindaci che dicono ‘non applicherò il decreto’, per cercare un po’ pubblicità”. A dirlo, durante una diretta Facebook da Bormio, Matteo Salvini: “Io dico che non si molla di un millimetro, fate i conti con i vostri cittadini, con i milioni di italiani che sono in difficoltà”. Il riferimento è ai primi cittadini che hanno promesso disobbedienza al decreto Sicurezza voluto dal ministro ...

Quando Salvini invitava i sindaci a disobbedire : Oggi invoca il pugno di ferro contro i sindaci disobbedienti di fronte al decreto sicurezza . Nel 2016, però, Matteo Salvini non la pensava così . A ricordarlo sono i social network, Facebook in ...

Quando Salvini invitava i Sindaci a disobbedire : “Io invito, al di là del partito, qualunque amministratore locale a seguire la sua coscienza e se ritiene sbagliata questa legge non applicarla”. A pronunciare queste parole, che risalgono al maggio del 2016, fu proprio Matteo Salvini durante un comizio a Bari dopo una visita al Cara di Palese. La legge in questione era quella relativa alle unioni civili approvata dal governo di centrosinistra. La famosa norma ...

Cosa rischiano i sindaci che non applicano il decreto sicurezza di Salvini : La decisione del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, di sospendere gli effetti del decreto sicurezza potrebbe avere delle conseguenze anche per il primo cittadino del capoluogo siciliano. Non applicare una legge dello Stato, infatti, può comportare l'accusa di abuso in atti d'ufficio. Cosa potrebbe succedere e Cosa rischiano i sindaci che non applicheranno il decreto.Continua a leggere

Decreto sicurezza - Di Maio difende la riforma di Salvini : “Protesta dei sindaci? Solo uno spot elettorale” : “Solo campagna elettorale da parte di sindaci che si devono sentire un po’ di sinistra facendo un po’ di rumore. Ma se vuoi sentirti di sinistra metti mano ai diritti sociali di questo Paese, quelli che la sinistra ha distrutto in questi anni. Pensate come stanno messi male”. Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio sul blocco del Dl sicurezza da parte di alcuni sindaci. L'articolo Decreto sicurezza, Di Maio difende la ...

