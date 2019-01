Rivoluzione a Rai 2 | l' annuncio di Freccero a 17 anni dall' editto bulgaro

RaiDue - Carlo Freccero pensa già alla sua Rivoluzione : ecco quali programmi verranno probabilmente cancellati - e quale serie sarà “rubata” a RaiUno : Carlo Freccero è un fiume in piena e la mattina successiva alla sua nomina da direttore di Rai2 ha fissato subito la prima riunione. Il dirigente, con un curriculum ricco di esperienze nazionali e internazionali, ha deciso di mettere mano al palinsesto. Cambiare collocazione ai programmi, cancellarne altri e tentare il colpaccio: come scrive La Stampa vorrebbe “rubare” a Rai1 The Good Doctor, la serie con protagonista Shaun Murphy, ...

Uomini e Donne in prima serata?/ Maria De Filippi pronta alla Rivoluzione : nuove idee da febbraio - IlSussidiario.net : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Federico Rubini pronto a tornare in studio non per Teresa Langella ma per il trono...

Uomini e Donne in prima serata?/ Maria De Filippi pronta alla Rivoluzione : nuove idee da febbraio - IlSussidiario.net : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Federico Rubini pronto a tornare in studio non per Teresa Langella ma per il trono...