Riscaldamento globale | bisogna agire adesso per fermare l' Apocalisse

Clima : il 2019 potrebbe essere l’anno più caldo mai registrato a causa di “El Niño” aggravato dal Riscaldamento globale : I Climatologi avvisano che il 2019 potrebbe essere l’anno più caldo mai registrato a causa di un possibile evento di El Niño aggravato dal riscaldamento globale causato dall’uomo. C’è una possibilità del 90% che El Niño si formi e continui per l’inverno 2018-2019 nell’emisfero nord e una possibilità del 60% che continui in primavera, secondo il Climate Prediction Center della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). El Niño fa ...

Clima - COP24 : accordo su regole universali per ridurre i gas serra ma “alcune nazioni non si sono ancora svegliate alla chiamata urgente” del Riscaldamento globale : I circa 200 Paesi alla COP24, il summit sul Clima delle nazioni Unite, sono giunti ad un accordo su regole universali e trasparenti su come le nazioni possano ridurre le loro emissioni di gas serra e contenere il riscaldamento globale, mettendo in atto i principi dell’accordo di Parigi del 2015. Ma per la frustrazione degli ambientalisti e di un gruppo di Paesi che chiedevano obiettivi più ambiziosi, i negoziatori hanno rimandato le decisioni su ...

Dopo Katowice e i gilets jaunes : la lotta al Riscaldamento globale riparta dall'Europa : Così com'è successo per il Global Compact sulle migrazioni, anche l'esito della Conferenza sul Cambiamento Climatico delle Nazioni Unite, COP24, rischia di non incidere realmente sul fenomeno che intende governare, il riscaldamento globale, per la mancata adesione di attori fondamentali.Entrambi i consessi, Marrakech e Katowice, cercavano soluzioni condivise per fenomeni epocali che nessuno, da solo, è in grado di ...

Riscaldamento globale - relazione del Texas : “I cambiamenti climatici intensificheranno i disastri naturali - precipitazioni e uragani sempre più intensi” : In Texas, i disastri naturali della portata della distruzione dell’uragano Harvey dello scorso anno diventeranno più frequenti a causa dei cambiamenti climatici, avvisa una nuova relazione ordinata dal Governatore repubblicano Greg Abbott in uno stato in cui lo scetticismo sui cambiamenti climatici è molto profondo. Ma la relazione non menziona il Riscaldamento globale e nelle azioni urgenti che il Texas dovrebbe compiere per evitare che uragani ...

Riscaldamento globale - Crozza a Che fuori tempo che fa : ‘Colpa di Satana? Vade retro gasolio - esci da questo serbatoio’ : In apertura di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 Maurizio Crozza commenta le dichiarazioni di Cristiano Ceresani capo di gabinetto del ministro Fontana secondo cui il cambiamento climatico è colpa di Satana : “Secondo Ceresani Satana sarebbe sceso sulla terra su un furgone Euro 1 Diesel con il climatizzatore a manetta fumando e bruciando la plastica…” L’artista genovese ha proseguito “Fosse per lui il ...

Cosa intendeva Ceresani con quella frase su Satana e il Riscaldamento globale : Il capo di gabinetto del ministero per la Famiglia e le disabilità, Cristiano Ceresani, ospite nella trasmissione Uno Mattina, risponde alla domanda se ci sia un'interpretazione teologica del riscaldamento globale, che veda incolpevole l'uomo perché vittima di forze a lui superiori. Risponde Ceserani: "È ovviamente colpa dell'uomo, della sua incuria, della sua avarizia se abbiamo calpestato il ...

Vere scie chimiche : un esperimento di ingegneria climatica per rallentare il Riscaldamento globale : (foto: David Spinks/Flickr) A volte persino le teorie del complotto possono aVere un fondo di verità. Terrapiattisti e antivaccinisti per ora dovranno attendere. Ma qualcuno dal prossimo anno potrebbe trovarsi a cantare vittoria: teorici del controllo del clima, e perché no, persino gli appassionati di scie chimiche. Negli Stati Uniti infatti sta per partire un progetto che punta a combattere gli effetti del riscaldamento globale agendo ...

Manipolazione meteo : programmi scientifici per fare calare il Riscaldamento Globale : SCIENZA E meteo: come si è detto, vista l'impossibilità di trovare un accordo per il calo delle emissioni di CO2 in atmosfera , e ipotizzando che vi sia uno stretto legame tra le l'aumento delle ...

Il Riscaldamento globale preoccupa le Nazioni Unite e il segretario Onu Guterres : Ha avuto inizio oggi a Katowice, in Polonia, la Conferenza climatica in programma per discutere di un tema fondamentale, che preoccupa l'oggi e il domani: il riscaldamento globale. L'incontro tra i rappresentanti politici, chiamato Cop24, continuerà sino al 14 dicembre e si pone un obiettivo concreto, sulla scia degli accordi di Parigi: quello di non consentire alle temperature di aumentare più di 1,5 gradi rispetto agli attuali standard. ...