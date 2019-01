Milan | Carrasco rinforzo ideale | ma c' è un ostacolo

Calciomercato Milan - da Gabbiadini a Carrasco : i movimenti per l’attacco : Calciomercato Milan – Archiviata l’ipotesi Luis Muriel, con l’ufficialità da parte della Fiorentina e l’attaccante colombiano che ha confermato oggi non appena sbarcato in Italia di aver voluto mantenere la parola data al direttore generale della Viola, Pantaleo Corvino, in casa Milan resta un problema chiamata punta che possa fare anche da esterno offensivo. Infatti, […] L'articolo Calciomercato Milan, da ...

CALCIOMERCATO Milan/ Ultime notizie - chieste informazioni su Ferreira Carrasco : CALCIOMERCATO MILAN, Ultime notizie 2 gennaio: si lavora al rinnovo per Ignazio Abate. Con il difensore di andrà avanti fino al 2020.

Yannick Ferreira Carrasco - l'offerta del Milan per il prestito dalla Cina : perché lui vuole scappare : Arriva dalla Cina l'ultima ghiotta occasione di mercato per il Milan. L'ex Atletico Madrid e Monaco, Yannick Ferreira Carrasco, ha detto chiaro e tondo di voler lasciare al più presto il Dalian Yifang, che lo aveva portato in Asia spendendo ben 27 milioni lo scorso febbraio. Il belga ormai non ha pi

Milan - doppio scippo sul mercato per Leonardo : sfumano Muriel e Carrasco : Il Milan comincia il nuovo anno con un doppio scippo sul mercato che lascia presagire solo il peggio per i tifosi. Il primo porta la firma della Fiorentina che si è portata a casa l'attaccante Luis Muriel, dopo mesi di corteggiamento. L'ex Sampdoria ha ricevuto assicurazioni su un posto da titolare

Calciomercato Milan - le cessioni per far cassa e l’ultima pista Carrasco : Calciomercato Milan, Leonardo lavora alla pista Carrasco, senza sottovalutare Gabbiadini e Sensi: le ultime Calciomercato Milan, il club rossonero è alle prese con diverse trattative per rafforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione che vedrà Gattuso impegnato nella corsa Champions League. Leonardo è al lavoro su diverse piste, ma prima serve un tesoretto da accumulare dalle cessioni per poter far cassa come chiesto ...