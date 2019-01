M5s pensa a Fratelli d’Italia per allargare la maggioranza | “Non è un tabù”

De Falco espulso dal M5s “è sbagliato e incostituzionale” - Di Maio : “tutti importanti - nessuno indispensabile” : “Non me l’aspettavo, si tratta di un provvedimento abnorme e incostituzionale”. E’ quanto dichiarato all’AdnKronos il senatore dei Cinque Stelle Gregorio De Falco , commentando la sua espulsione decisa dai probiviri del partito. “Speravo – spiega – che restasse vivo uno spazio democratico nel Movimento, che per suo statuto deve essere ispirato al metodo democratico”. “Si tratta di un ...

Luigi Di Maio : “Chi non sostiene contratto di governo è fuori da M5s - nessuno è indispensabile” : Luigi Di Maio commenta su Twitter la decisione di espellere 4 parlamentari dal Movimento 5 Stelle: "Tutti sono importanti, nessuno è indispensabile. Oggi i probiviri si sono espressi con provvedimenti duri e giusti. Chi non sostiene il contratto di governo è fuori dal MoVimento. Il rispetto degli elettori viene prima di tutto".Continua a leggere

Elezioni Sardegna - ipotesi voto anticipato : per sfidare Zedda e il centrosinistra la Lega pensa a Solinas. M5s senza un nome : Si fa largo la data del 20 gennaio per le regionali in Sardegna che dovranno eleggere il successore di Francesco Pigliaru alla guida della Regione. Una decisione che anticiperebbe di circa un mese la naturale scadenza del mandato, portando all’accorpamento con le suppletive per assegnare il collegio di Cagliari per la Camera, rimasto vacante dopo le dimissioni del velista ex M5S Andrea Mura. “Per noi della Lega si può andare al voto ...