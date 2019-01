Innovazione | progetti ENEA premiati dalla Regione Lazio

meteoweb.eu

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Produrre in grandi quantità e a basso costo pigmenti vegetali dalle funzioni antiossidanti come le crocine utilizzando cellule di lievito anziché gli stimmi dei fiori di zafferano; sintetizzare nanomateriali per dispositivi a LED innovativi, a basso consumo di energia e dal ridotto impatto ambientale, attraverso sistemi laser; infine produrre scaffold ingegnerizzati per la rigenerazione di cellule, tessuti e organi umani danneggiati. Sono questi i temi dei trea guidache hanno vinto il bando dellaGruppi di Ricerca – Conoscenza e cooperazione per un nuovo modello di sviluppo”, che prevede uno stanziamento complessivo di circa 11 milioni di euro, gestito daInnova.I trevincitori a coordinamentoin dettaglioPROBIOZAFF (PROduzione di composti BIOattivi di ZAFFerano in lievito, vincitore del bando regionale per il ...