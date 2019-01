I sindaci contro il “decreto sicurezza”

Autostrade - pedaggi più cari : Uncem chiede ai prefetti di Torino e Cuneo un incontro coi sindaci : Uncem ha richiesto ai prefetti di Torino e di Cuneo un incontro con i sindaci nel quale presentare le preoccupazioni per gli aumenti dei pedaggi autostradali, in particolare sulla Torino -Savona e ...

sindaci contro il decreto sicurezza La replica di Salvini : chi non lo applica ne risponderà : Il sasso lo ha lanciato il sindaco Leoluca Orlando: lui quella parte del decreto sicurezza che sospende i diritti dei migranti richiedenti asilo non la applica a Palermo. Orlando ha impartito in modo ...