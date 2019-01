Ecco la nuova Rai di Freccero | cancellati Detto Fatto e I Fatti Vostri

"150 euro di sconto per una bici nuova" - Ecco dove : "Hai voluto la bici? E noi ti aiutiamo". E' il titolo del post, condiviso dal sindaco di Bari Antonio Decaro che annuncia "un regalo per tutti gli amanti" delle due ruote. "È stato pubblicato il bando ...

Nuova Toyota Rav4 Ibrida : nel 2019 dice addio al diesel. Ecco storia e prezzi del best seller giapponese [GALLERY] : 1/22 Le prime 4 generazioni ...

CR7 - lusso e natura : Ecco la sua nuova casa nel parco blindato - : Due ville collegate tra loro con vista sulle colline torinesi da una parte e sul Po dall'altra non sono abbastanza per Cristiano Ronaldo. Secondo La Stampa, il fuoriclasse della Juventus starebbe ...

Ecco come funziona la nuova promozione Grande Cinema 3 : La popolare iniziativa di Tre Italia chiamata Grande Cinema 3 nel 2019 cambia un po' le regole. Scopriamo insieme come funziona e cosa offre L'articolo Ecco come funziona la nuova promozione Grande Cinema 3 proviene da TuttoAndroid.

Nasri torna in corsa : Ecco la nuova destinazione dopo il caso doping : Un grande talento che però nelle ultime stagioni si è perso, stiamo parlando di Samir Nasri che adesso si prepara a tornare in corsa: è a un passo dal West Ham. Il fantasista francese ex Siviglia, Manchester City e Arsenal, la cui squalifica per doping scade domani, è svincolato e secondo indiscrezioni provenienti direttamente dalla Francia dovrebbe firmare nei prossimi giorni con il club inglese un contratto di sei mesi, con ...

Alessandra Pierelli si racconta da Caterina Balivo : dai problemi di salute alla nuova vita con Fabrizio. Ecco l’intervista : Alessandra Pierelli oggi cosa fa: l’intervista a Vieni da me con Caterina Balivo Alessandra Pierelli è tornata in tv. La corteggiatrice più famosa di Uomini e Donne è stata ospite di Caterina Balivo a... L'articolo Alessandra Pierelli si racconta da Caterina Balivo: dai problemi di salute alla nuova vita con Fabrizio. Ecco l’intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

MotoGp - c’è la data della presentazione della nuova KTM : Ecco dove e quando verrà svelata : Il team austriaco ha reso nota la data di presentazione della moto 2019, che sarà affidata a Johann Zarco e Pol Espargarò La KTM ha annunciato la data di presentazione della moto 2019, quella che sarà affidata al neo arrivato Johann Zarco e al confermato Pol Espargarò. Il team austriaco ha scelto la sede di Mattighofen per accendere i riflettori sulla RC16, nel corso di una cerimonia che si terrà il 12 febbraio 2019. Una data particolare, ...

Real Madrid - Marcos Llorente : dinastia vincente e mentalità da campione. Ecco chi è la nuova stella : Si chiama Marcos Llorente, ma col Fernando attualmente in forza al Tottenham e con un passato in maglia bianconera non ha nulla a che fare. Il cognome che porta il numero 18 del Real, tuttavia, ...

Fortnite - Ecco immagini e suoni della nuova pistola automatica - : Ancora una volta i data miner hanno scoperto novità interessanti sul mondo di Fortnite che riguardano una nuova arma : si tratta di una pistola automatica che spara a raffica, una sorta di ...

Edilizia e diritto allo studio - Ecco la nuova scuola del ministro Bussetti : Edilizia scolastica. Inclusione scolastica e contrasto alla dispersione scolastica. Ampliamento dei percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori e ridefinizione dell'alternanza scuola-lavoro. ...

MotoGp - la Yamaha esce allo scoperto : Ecco quando verrà presentata la nuova M1 : La Casa di Iwata ha reso noto il giorno in cui verranno accesi i riflettori la M1 con cui Valentino Rossi andrà a caccia del decimo titolo Tutti i big team della MotoGp stanno ufficializzando la data di presentazione delle moto 2019, svelando anche la location in cui verrà svolta la cerimonia. Alessandro La Rocca/LaPresse La Yamaha ha scelto Jakarta per l’unveiling della nuova M1 di Maverick Viñales e Valentino Rossi, fissando come ...

Auto : Ecco la nuova Volkswagen ID - renderà popolari le elettriche e rientrerà nell’ecobonus [GALLERY] : 1/8 ...

Tennis – Murray ‘cambia le regole’! Coach in campo e nuova gestione del MTO : Ecco la proposta dello scozzese : Andy Murray propone dei cambiamenti interessanti riguardanti la regola del MTO: Coach in campo e forfait del servizio dell’avversario Costretto ad un 2018 passato più in infermeria che in campo, e anche per questo avaro di gioie e soddisfazioni, Andy Murray non ha di certo perso contatto con il mondo del Tennis. Lo scozzese ha continuato a seguire il suo sport preferito, interessandosi di problematiche e polemiche che hanno ...

Nuova Toyota Supra - Ecco il sound del 6 cilindri : Restano da scoprire i dettagli più nascosti della sportività di Nuova Toyota Supra . Le anticipazioni sulle caratteristiche della coupé sviluppata in collaborazione con BMW hanno accompagnato gli ...