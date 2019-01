Come non rovinare la batteria dello smartphone

PAPA/ "Meglio vivere Come un ateo" : se la fede non diventa vita - è inutile : Ieri in udienza PAPA Francesco ha detto che è "meglio vivere come un ateo anziché dare una contro-testimonianza dell'essere cristiani".

Video Sky : «Inter-Napoli - ecco Come Mazzoleni non ha rispettato il protocollo razzismo» : La ricostruzione Una settimana dopo Inter-Napoli, Sky ricostruisce l’iter della (mancata) sospensione della partita da parte dell’arbitro Mazzoleni. In un montaggio mandato in onda durante i rulli di Sky Sport 24, l’emittente satellitare ha mostrato passo passo i vari momenti di ululati razzisti nei confronti di Koulibaly. In seguito alle manifestazioni dei tifosi nerazzurri, gli altoparlanti di San Siro hanno avvertito in ...

Fifa - Boban : 'Cori razzisti? Non si può fermare il calcio per un 1% di idioti. Lo Stato intervenga Come fece la Thatcher' : La Fifa deve pensare al calcio, non alla politica. Noi abbiamo certe idee, dobbiamo sviluppare il calcio globalmente. Addio al Mondiale per Club? Spero di sì perché non soddisfa nessuno. È una ...

Come non farsi hackerare su Instagram : Il motivo per cui siete capitati nella nostra nuova guida odierna lo conosciamo già. Volete scoprire Come non farsi hackerare su Instagram perché magari siete delle persone molto attente alla privacy e volete proteggere il leggi di più...

Gf Vip - Walter Nudo e il bilancio di questi anni : ‘Non sono forse Come me li aspettavo’ : Walter Nudo ha vinto il Grande Fratello Vip dopo qualche anno in cui la sua carriera non ha brillato eppure gli è bastato tornare sul piccolo schermo per riconquistare l’amore del pubblico. Pubblico a cui ha donato la sua vita privata facendo conoscere i due figli, Elvis e Martin, e l’ex moglie con cui pare ci sia ancora un forte sentimento. Una vittoria inaspettata in primis per lui (già vincitore della prima edizione ...

Ralph spacca internet non “spacca” Come potrebbe : Originariamente Ralph spaccatutto sembrava partito per fare con i videogiochi quello che Toy Story aveva fatto con i giocattoli, cioè creare un grande racconto (a tratti anche epico) del rapporto che instauriamo con loro e di come ci condizionano la vita. Ma non è mai stato così. Invece che mettere i personaggi dei videogiochi in relazione al mondo di chi li gioca, già il primo film li metteva in relazione a se stessi e al loro universo ...

Walter Nudo dopo Grande Fratello Vip: le novità sul vincitore della terza edizione Walter Nudo non si sarebbe mai aspettato di trionfare al Gf Vip. Ma com'è cambiata la sua vita dopo questa intensa esperienza televisiva? Grazie al reality show di Canale 5, ha avuto la riconferma di avere dei figli fantastici, che staranno sempre

Il ritiro dei soldati statunitensi dalla Siria durerà alcuni mesi - non poche settimane Come inizialmente annunciato : Il ritiro dei soldati statunitensi dalla Siria durerà alcuni mesi, non poche settimane come inizialmente annunciato dal presidente Donald Trump. La notizia è stata confermata lunedì da alcuni funzionari dell’amministrazione statunitense e lo stesso Trump è sembrato fare un riferimento

Buon Anno! Ma non sempre Capodanno è l’1 Gennaio : ecco Come diverse culture del mondo festeggiano l’inizio del Nuovo Anno : Manca ormai poco all’arrivo del 2019. Mentre la maggior parte del mondo si sta già preparando per festeggiare l’inizio del Nuovo Anno l’1 Gennaio, ci sono molte culture che riconoscono l’evento in date differenti. ecco 5 celebrazioni culturali del Nuovo Anno che si verificano, invece, nel corso di tutto l’Anno. 1. Nuovo Anno Lunare (Cina) Per 15 giorni, miliardi di persone in Cina e in altri Paesi asiatici, come Indonesia e Vietnam, festeggiano ...

Ciclismo - Davide Cassani : ‘Un corridore Come Aru non diventa brocco’ : A fine del 2018 e ormai ad un paio di settimane dall’inizio della nuova stagione il CT Davide Cassani ha fatto le carte al Ciclismo azzurro. L’ex corridore romagnolo si è lasciato andare ad una serie di previsioni molto ottimistiche, sia per i grandi giri che per le corse a tappe, settore quest'ultimo dove i corridori italiani potrebbero essere protagonisti e vincitori un po’ ovunque nelle sue aspettative. Cassani ha riservato una riflessione ...

Libretto al portatore - scattano le multe per chi non li ha estinti : Come chiuderli in banca o alle Poste : Con l'arrivo del 2019 sarà obbligatorio estinguere i libretti al portatore, sia postali che bancari. In base alla normativa antiriciclaggio, chi detiene i libretti dovrà inoltrare richiesta al proprio istituto di credito o ufficio postale, seguendo tre modalità: chiedere la conversione in Libretto d

Milan - non bastano gli imprevisti per piegare uno Come Gattuso : voto 6 - 5 : Chi è deluso dal Milan non considera il peso degli infortuni: Gattuso ha perso prima Biglia e Bonaventura, poi Romagnoli e Musacchio insieme a Caldara, infine Higuain, cioè mezza squadra titolare. E non ha riserve all' altezza. Eppure è lontano un punto dal quarto posto, il reale obiettivo di questa

Kate Come Harry - partecipa alla caccia nonostante il divieto di Meghan : Kate Middlton ha partecipato alle giornate di caccia, ma solo dopo il Boxing Day che si tiene il 26 dicembre e al quale prende parte tutta la Royal family. Fino a qui nulla di strano, se non fosse che la cognata Meghan Markle è un’animalista convinta e che, in teoria, il marito Harry non avrebbe dovuto prendere parte all’annuale appuntamento. Così, però non è avvenuto, nonostante precedentemente si pensasse il contrario. Lo scorso anno infatti ...