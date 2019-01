Windows 10 | nuovo bug in October 2018 Update

Windows Insider : aperto un nuovo contest con in palio un buono di 500 dollari : Microsoft ha avviato un nuovo concorso accessibile a chiunque sia iscritto al programma Insider che, indipendentemente dal Paese di residenza, permette di vincere un buono di 500 dollari spendibile sul Microsoft Store. Ad annunciare l’iniziativa è l’account Twitter ufficiale Windows Insider ed è basata sulla creazione di un video attraverso il quale bisogna spiegare come si utilizza la tecnologia per aiutare le persone, affrontare ...

Windows 10 : Microsoft inizia a testare un nuovo header nelle Impostazioni : Grazie a un tweet di Florian B, un comune Windows Insider, siamo venuti a conoscenza di un nuovo header nelle Impostazioni di Windows 10 che Microsoft sta tuttora iniziando a testare nella build 18298 di 19H1. Il design rinnovato, tramite la nuova schermata superiore, mette in evidenza dei collegamenti alle seguenti opzioni: Account Microsoft con relativo indirizzo mail e immagine di profilo mostrati in alto a sinistra. Your Phone (Il tuo ...

Windows 10 October 2018 Update : disponibile un nuovo aggiornamento cumulativo : E’ in corso in questi minuti il roll-out di un nuovo aggiornamento cumulativo per tutti i PC e tablet con a bordo Windows 10 October 2018 Update. La build è numerata 17763.194 e può essere identificata con il codice KB4471332. Changelog Risolto il bug che bloccava l’utilizzo della barra di riproduzione di Windows Media Player. Security Updates to Windows Authentication, Microsoft Scripting Engine, Internet Explorer, Windows App Platform ...

Windows 10 October 2018 Update : disponibile un nuovo aggiornamento cumulativo : E’ in corso in questi minuti il roll-out di un nuovo aggiornamento cumulativo per tutti i PC e tablet con a bordo Windows 10 October 2018 Update. La build è numerata 17763.168 (codice identificativo KB4469342) e, dopo essere stata rilasciata nel ramo Release Preview del programma Insider, è ora disponibile per tutti. Questa risolve alcuni dei bug segnalati dagli utenti durante il mese di novembre fra cui il blocco della connessione ...

Skype per Windows 10 si aggiorna : nuovo pannello contatti [Preview] : Breve comunicato per segnalarvi su Windows 10 la disponibilità di nuovo aggiornamento di Skype per tutti coloro che hanno abilitato il programma Preview dell’app. Changelog nuovo pannello contatti: nel riquadro appare ora una sola scheda se si sceglie di non sincronizzare il dispositivo e due nel caso contrario. Aggiunta la funzionalità “Persone che potresti conoscere” che suggerisce all’utente una serie di nuove ...

Windows 10 October 2018 Update : nuovo aggiornamento cumulativo [Release Preview] : Durante la giornata di ieri, Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo di Windows 10 October 2018 Update per gli utenti Insider nel canale Release Preview: si tratta della build 17763.167 (KB4469342). Changelog Addresses an issue in Microsoft Edge with using the drag-and-drop feature to upload folders from the Windows desktop to a file hosting service website, such as Microsoft OneDrive. In some scenarios, files contained in the ...

Windows 10 - il nuovo kit per sviluppatori : ... finalmente?, di adottare in massa tecnologie come le app UWP, le API remote del cloud di Azure e altre funzionalità disponibili solo nel nuovo mondo di Windows 10. La nuova versione dell'SDK di ...

Windows 10 : Microsoft introduce con 19H1 un nuovo (stupendo) tema chiaro e migliora Windows Update : Con la recentissima build 18282 facente parte di 19H1 e rilasciata per i soli utenti Insider iscritti ai rami fast e Skip Ahead, Microsoft ha apportato importanti miglioramenti a Windows Update e a dir poco rivoluzionato il tema chiaro del suo sistema operativo. nuovo tema chiaro molto più sexy Nel suo post ufficiale, il Colosso di Redmond ha dichiarato di aver scelto l’adozione di un nuovo tema chiaro al fine di accontentare tutti ...

Windows 10 October 2018 Update : disponibile un nuovo aggiornamento cumulativo : Questa sera, Microsoft ha rilasciato il primo aggiornamento cumulativo di novembre per tutti gli utenti Windows 10 October 2018 Update: stiamo parlando della build 17763.134 (KB4467708). Changelog Provides protections against an additional subclass of speculative execution side-channel vulnerability known as Speculative Store Bypass (CVE-2018-3639) for AMD-based computers. These protections aren’t enabled by default. For Windows client ...

Windows : un nuovo bug lato server causa il downgrade da Pro a Home [Agg.1 Risolto] : [Aggiornamento1 09/11/2018] Ad un giorno di distanza dalle segnalazioni di Reddit, il bug è stato risolto per la quasi totalità degli utenti i quali, per abilitare nuovamente Windows 10 Pro, devono recarsi in Impostazioni>Aggiornamento e sicurezza>Attivazione e seguire la procedura guidata. Articolo originale, Sembra proprio che un nuovo bug stia affliggendo in queste ultime ore molti utenti Windows 7, Windows 8 e Windows 10, ...

WPA3 - il nuovo protocollo di sicurezza Wi-Fi verrà supportato da Windows 10 19H1 : Nello scorso giugno, Wi-Fi Alliance ha annunciato l’arrivo di un nuovo protoccolo di sicurezza Wi-Fi, il quale con molta probabilità verrà incluso in Windows 10 19H1. Stiamo parlando del protoccolo WPA3, il successore di WPA2, chiamato a colmare le lacune del suo predecessore riscontrate negli scorsi mesi. Il nuovo protocollo Wi-Fi include quattro nuovi livelli di sicurezza che rendono la stabilità della chiave molto più sicura rispetto a ...

Twitter PWA : nuovo update lato server per Windows 10 e Windows 10 Mobile : Breve comunicato per segnalarvi che la Progressive Web App di Twitter si è appena aggiornata lato server per tutti gli utenti Windows 10 e Windows 10 Mobile. Novità Aggiunta la possibilità di taggare fino a 10 persone in un Tweet con foto. Apportati alcuni miglioramenti alle performance in background. Risolti alcuni problemi inerenti all’interfaccia grafica. Implementata tutta una serie di miglioramenti all’esperienza utente durante ...