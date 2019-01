Ultime Notizie Roma del 02-01-2019 ore 17 | 10

Napoli - guinzaglio a compagna che voleva lasciarlo/ Ultime Notizie - condannato : ha rischiato il linciaggio : Napoli, guinzaglio a collo della compagna che voleva lasciarlo/ Shock a Gradoni di Chiaia: ecco cos'è successo: uomo condannato ha rischiato linciaggio.

Ultime Notizie Roma del 02-01-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno Banca Carige stata posto in amministrazione straordinaria da parte della Banca Centrale Europea il CDA dell’Istituto ed è caduto in seguito alle dimissioni di altri quattro consiglieri dietro richiesta di Carige Consob ha disposto la sospensione delle negoziazioni dei titoli ammessi o garantiti dalla banca nelle sedi di negoziazione italiane Cronaca Vera ...

Quincinetto - treno investe e uccide un uomo/ Ultime Notizie Torino - circolazione sospesa : Quincinetto, treno investe e uccide un uomo. Ultime notizie Torino, inutili gli immediati soccorsi del 118: circolazione sospesa.

Ultime Notizie Roma del 02-01-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Di nuovo buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli dallo sconto per l’acquisto dell’auto elettrica allo zero tasse previste per le vecchie cartelle sotto i €1000 dalla A alla Z il fisco promette molte novità per il 2019 con alcune modifiche importanti come la fattura elettronica o le sanatorie previste tra le novità birra taglio a microbirrifici bonus casa ed energia errori formali e ...

Ultime Notizie Roma del 02-01-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli o razzo RPG è stato lanciato stamani contro mezzo blindato Militare italiano nell’area in cui era in corso un attività addestrativa circa 20 km da era alta nell’ovest dell’Afghanistan e sono rimasto ferito lo si apprende da fonti qualificate secondo le quali il razzo non ha colpito direttamente il mezzo mi esplodono le sue vicinanze causando ...

Ultime Notizie Roma del 02-01-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale ritrovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata con epicentro a 3 km da Collelongo L’Aquila centro km lo ha segnalato l’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia La sosta è stata avvertita non solo in tutta la Marsica ma anche a L’Aquila Roma Latina Frosinone ad Avezzano le persone si sono riversate nelle strade la Consob ha ...