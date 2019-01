calcioweb.eu

: Nuovo stadio, Nardella: 'La Fiorentina ha inviato nuova documentazione' - - violanews : Nuovo stadio, Nardella: 'La Fiorentina ha inviato nuova documentazione' - - CalcioWeb : Stadio #Fiorentina, consegnata la documentazione: l'annuncio del sindaco #Nardella - zazoomnews : Fiorentina Nardella: «Consegnata la documentazione sul nuovo stadio» - #Fiorentina #Nardella: #«Consegnata -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) “Laha consegnato” sul nuovo. E’ l’importante annuncio da parte deldi Firenze Darioa margine della presentazione del nuovo masterplan degli spazi culturali nel centro storico. “A questo punto nostri tecnici, come gia’ successo nelle altre occasioni, si metteranno al lavoro per esaminarla. Io credo che questo sia gia’ un fatto positivo, da’ il segno di un progresso significativo nella progettazione e, non appena avremo una valutazione, la faremo presente a livello pubblico”. “Ora abbiamo appena cominciato l’anno – ha concluso il-. Lasciamo lavorare i tecnici del Comune e vediamo che cosa possiamo fare per il futuro insieme alla”.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE ...