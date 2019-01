Paura in uno zoo negli USA | bambina di 2 anni cade nella gabbia dei rinoceronti

F1 - Verstappen incredulo : “non ho capito la scelta di Ricciardo. Gasly? Non ho Paura di nessuno” : Il pilota olandese ha analizzato l’addio di Ricciardo, esprimendo il proprio punto di vista sulla sua decisione di passare alla Renault L’addio di Daniel Ricciardo alla Red Bull ha sorpreso molto Max Verstappen, che mai si sarebbe aspettato di dover salutare il proprio compagno di squadra. Photo4 / LaPresse Il rinnovo sembrava quasi cosa fatta, prima che l’australiano decidesse di accettare la proposta dell Renault e ...

Paura ad Aprilia - lancia molotov dentro la scuola : arrestato uno studente. Ipotesi bullismo : Paura e tensione ad Aprilia questa mattina all'ingresso di scuola al Rosselli. Un ragazzo - uno studente quindicenne, ripetente - ha urlato improvvisamente secondo alcuni testimoni di voler far ...

Fuma uno spinello e si sente male : Paura per una 15enne : Esce da scuola , a Tolmezzo , e compra uno spinello da un giovane. Lo Fuma e si sente male. Vittima di un'intossicazione da sostanze stupefacenti, una 15enne che vive in un paesino della Carnia . ...

Fabrizio Corona furia su Instagram : «Hackerato due volte il sito. Facciamo Paura e qualcuno ci vuole censurare» : Gli hacker contro Fabrizio Corona perché col suo ?Corona Magazine? fa paura e qualcuno lo vuole censurare. Arrabbiato come sempre l?ex re dei paparazzi, ora come riportato da...

Passata la Paura - Nishikori in fiducia : “ho avuto timore delle ricadute - ma nel 2019 voglio uno Slam” : Dopo un anno di transizione, passato senza forzare troppo per paura di una possibile ricaduta, Kei Nishikori punta ad un 2018 da protagonista Dopo il brutto infortunio al polso che gli ha fatto concludere il 2017 in anticipo, Kei Nishikori ha vissuto il 2018 come un anno di transizione. Il tennista giapponese ha ottenuto discreti risultati, scalando la classifica fino a rientrare progressivamente in top 10, pur senza forzare troppo il suo ...

[L'analisi] Nello scontro totale tra Roma e Bruxelles non ha vinto nessuno. Ma solo la Paura : Ma se l'economia va male, lo Stato incassa naturalmente meno tasse e spende di più in sussidi. Si alza dunque la componente del disavanzo imputabile alla congiuntura e si abbassa, di conseguenza, la ...

Strage di Corinaldo - Denis e Sasha : 'Non possiamo aver Paura di andare a divertirci perché nessuno ci tutela' : "Abbiamo iniziato a correre quando ci siamo resi conto che l'aria era irrespirabile. Ma l'uscita di sicurezza era bloccata dalla calca e le altre sale erano chiuse". Sono parole di Denis e Sasha , due ...

La crisi Russia-Ucraina? Niente Paura - nessuno vuole la guerra : Da Donetsk, Est, a L'viv, Ovest, si passa quasi da un mondo all'altro. Una dura reazione russa, quindi, era da mettere in preventivo. Anzi: era inevitabile. Ed era più che probabile che la pressione ...

Terremoto - forte scossa sulle Dolomiti : Paura a Cortina e Belluno : Un Terremoto è stato avvertito sulle Dolomiti, nell'alto Bellunese, alle 11.50. L'istituto nazionale di vulcanologia ha rilevato una magnitudo di 3.1 a profondità di soli sei...

Milan - Paura per Musacchio dopo uno scontro con Kessiè [VIDEO] : Milan, paura per Musacchio e Kessiè a seguito di uno scontro tra i due, Gattuso costretto a sostituire il difensore Milan, paura per Musacchio. Il difensore rossonero ha preso un brutto colpo dal compagno Kessiè, il quale è rimasto anch’esso acciaccato. La peggio però l’ha avuta Musacchio, il quale è stramazzato al suolo facendo spaventare i compagni. Il calciatore si è però subito ripreso, anche se è stato immediatamente ...

Verissimo - Paura in studio durante l'intervista a Simona Ventura : scoppia uno dei led : Attimi di paura oggi durante la nuova puntata di Verissimo, il talk show leader degli ascolti del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin, durante il quale è stata ospite in studio anche la conduttrice Simona Ventura, la quale ha fatto un bilancio della sua vita sentimentale con Gerò Carraro. Ad un certo punto dell'intervista, però, abbiamo visto che c'è stato un colpo di scena: uno dei led presenti in studio è scoppiato e ha scatenato il ...

Maltempo - lo Scirocco continua a flagellare l’Italia : 2 dispersi in Sicilia - nuova disastrosa frana a Belluno e la piena del fiume Po inizia a fare Paura [LIVE] : E’ un’altra giornata di forte Maltempo sull’Italia, con lo Scirocco che alimenta forti venti, piogge, temporali e anche un caldo anomalo che diventa davvero clamoroso per il mese di Novembre. Stamattina il vento proveniente dal Nord Africa ha raggiunto raffiche di 104km/h a Lampedusa, 72km/h a Falcone, 67km/h a Palermo, 66km/h a Viterbo, 61km/h a Trapani, 58km/h a Tivoli, 57km/h a Napoli, 56km/h ad Avellino, Rieti, Rocca Priora ...