India | protesta epocale delle donne | Vogliamo pregare anche noi

Un muro di donne - una protesta lunga 620 km in India per l'accesso al tempio : Milioni di donne Indiane hanno formato una catena umana lunga 620 chilometri nello Stato del Kerala, "a sostegno dell'uguaglianza di genere". La manifestazione è stata organizzata per sostenere la sentenza che ha cancellato il divieto di accesso alle donne al tempio indù Sabarimala.Alla decisione del giudice si sono opposti i religiosi integralisti che hanno inscenato violente proteste. Secondo quanto riferisce l'agenzia Press ...