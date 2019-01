Il nuovo tatuaggio di Justin Bieber e la moda di farseli sul viso

Per il nuovo anno regalati un «Tattoon» - il tatuaggio cartoon : A Natale regalati un tatuaggio cartoon e non solo...A Natale regalati un tatuaggio cartoon e non solo...A Natale regalati un tatuaggio cartoon e non solo...A Natale regalati un tatuaggio cartoon e non solo...A Natale regalati un tatuaggio cartoon e non solo...A Natale regalati un tatuaggio cartoon e non solo...A Natale regalati un tatuaggio cartoon e non solo...A Natale regalati un tatuaggio cartoon e non solo...A Natale regalati un tatuaggio ...

Asia Argento - il nuovo tatuaggio è un'opera d'arte : Al complesso del Vittoriano numerose modelle si sono fatte tatuare il corpo nel classico stile ornamentale che ha reso famoso Manzo in tutto il mondo.

Candreva - il dolce gesto per la compagna : il nuovo tatuaggio è tutto per Allegra Luna [FOTO] : Antonio Candreva ed il gesto importante per la mamma di suo figlio Raul: il tatuaggio del calciatore dell’Inter è per la nuova compagna Antonio Candreva, a seguito della fine del suo matrimonio con Valentina Biancifiori dalla quale è nata la piccola Bianca, è diventato padre per la seconda volta. Il calciatore dell’Inter, circa un mese fa, ha avuto il suo secondogenito dalla sua nuova compagna Allegra Luna. La nascita di Raul ...

Melissa Satta - il nuovo e significativo tatuaggio sul braccio che ‘esclude’ Boateng [FOTO] : Melissa Satta ed il suo nuovo tatuaggio: l’ex Velina bruna mostra sui social il significativo tattoo sul braccio Melissa Satta, dopo le voci di crisi con il marito Kevin Prince Boateng (VEDI QUI), si è fatta tatuare il braccio con una nuova opera d’arte. Il tatuaggio scelto dalla bellissima ex Velina bruna rappresenta una leonessa che abbraccia il suo cucciolo. Chiaramente dedicato a Maddox, primo ed unico figlio della ...

Sfera Ebbasta - il dolce gesto per le vittime di Ancona : il nuovo tatuaggio è dedicato a loro! : Sfera Ebbasta ed il gesto per le vittime della tragedia di Corinaldo: il trapper si tatua in memoria delle sei persone morte Nella notte tra il 7 ed l’8 dicembre si è consumata una tragedia presso la discoteca di Corinaldo, ‘La Lanterna Azzurra’. Prima del concerto di Sfera Ebbasta alcuni scellerati, come saprete, hanno spruzzato dello spray urticante tra la folla causando la fuga dei tanti giovani accorsi al live del ...

Il nuovo tatuaggio di Sfera Ebbasta per le vittime di Ancona dopo la tragedia al Lanterna Azzurra : Il tatuaggio di Sfera Ebbasta arriva dopo l'assurda tragedia del Lanterna Azzurra, nella quale hanno perso la vita sei persone in attesa dell'arrivo del trapper che in quel momento stava ancora suonando a Rimini. Solo una piccola corona composta da 6 stelle per ricordare le vittime della follia umana manifestatasi in più di una forma e della quale si indagano ancora le cause fondanti. Questa la prima reazione del trapper che già nelle ...

Sfera Ebbasta - nuovo tatuaggio per le vittime di Corinaldo : il gesto : Sfera Ebbasta, il nuovo gesto per le vittime di Corinaldo: il tatuaggio ha il sostegno dei fan, ma alimenta le polemiche Sei stelline tatuate in fronte, appena sopra la tempia sinistra. Sei astri, marchiati sulla pelle, come le vittime di Corinaldo. Sfera Ebbasta, dopo la tragedia avvenuta nella notte tra il 7 dicembre e l’8 […] L'articolo Sfera Ebbasta, nuovo tatuaggio per le vittime di Corinaldo: il gesto proviene da Gossip e Tv.

Fabrizio Corona - il nuovo tatuaggio è una dedica a Maurizio Costanzo : Ritorna ‘col botto’ il Maurizio Costanzo Show. Ospiti della puntata andata in onda mercoledì 24 ottobre in seconda serata su Canale 5 Platinette, Alba Parietti, Sonia Bruganelli, Roberto D’Agostino, Vittorio Sgarbi, Cristiano Malgioglio, Simona Ventura e, come sapevamo dalle anticipazioni, Belen Rodriguez e Fabrizio Corona. E sono stati loro, soprattutto l’ex re dei paparazzi (che per la cronaca giovedì entrerà a sorpresa ...