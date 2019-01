Funivia bloccata a Chamois | 350 persone in attesa | ripartita

meteoweb.eu

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) E’laBuisson-, nella Valtournenche,nel tardo pomeriggio per circa un’ora “a causa di un guasto di una componente elettronica”, spiega il sindaco di, Remo Ducly.Circa 350 turisti erano indi scendere a valle dall’unico comune valdostano non raggiungibile attraverso strade aperte al traffico. “Lesono tranquille, entro un’oretta dovrebbero essere tutte portate giù. Al momento laprocede più piano del solito a causa del vento, che però è in diminuzione”, aggiunge il primo cittadino.Nessuna persona era a bordo delle cabine al momento del blocco.L'articolo, 350inMeteo Web.