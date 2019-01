Decreto sicurezza | Orlando e Nardella | ' Non ci piegheremo al ricatto'

Orlando "guida" la rivolta dei sindaci contro il Decreto sicurezza - Salvini : "Pensi a Palermo" : Il primo cittadino palermitano ha diramato agli uffici direttive per non applicare le disposizioni sui migranti volute dal vicepremier. Appoggio anche da parte dei sindaci di Parma, Firenze e Napoli

Caso Palermo - il sindaco Orlando può sospendere il Decreto sicurezza? : Foto LaPresse – Guglielmo Mangiapane Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha dato ordine di congelare l’applicazione di una parte relativa all’immigrazione del decreto sicurezza e più nello specifico dell’articolo 13 della legge 132, quello che nega la possibilità di iscriversi all’anagrafe – e conseguentemente di ottenere la residenza – ai possessori di un permesso di soggiorno. Si apre in questo modo ...

Leoluca Orlando sfida Matteo Salvini : “A Palermo no al Decreto sicurezza” e Salvini replica : Orlando sindaco di Palermo sfida Matteo Salvini sul decreto sicurezza “Il nostro non è un atto di disobbedienza civile né di obiezione di coscienza, ma la semplice applicazione dei diritti costituzionali che sono garantiti a tutti coloro che vivono nel nostro paese”. Lo dice il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, replicando al vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini che in un post su Facebook lo ha criticato: ...

