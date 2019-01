Salto con gli sci – Quattro Trampolini : Kobayashi non si ferma più - il giapponese senza rivali a Garmisch : 4 Trampolini, Ryoyu Kobayashi continua la serie d’oro e dopo Oberstdorf si impone anche a Garmisch. Insam 31simo Secondo appuntamento e successo per Ryoyu Kobayashi nel Torneo dei Quattro Trampolini. Il giapponese, assoluto della dominatore finora della stagione in Coppa del mondo, aveva dominato l’appuntamento di apertura sul trampolino tedesco di Oberstdorf e si è ripetuto anche sull’HS142 di Garmisch, dove ha preceduto ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini Garmisch-Partenkirchen 2019. Ryoyu Kobayashi raddoppia : batte ancora Eisenbichler ma è battaglia aperta in classifica : Ryoyu Kobayashi non perde un colpo e si aggiudica anche la seconda tappa della Tournèe dei 4 Trampolini sull’impianto di Garmisch Partenkirchen, regalando al Giappone una vittoria su questo trampolino a 18 anni dal successo di Kasai nel 2001 che era anche l’ultimo dei nipponici prima dell’edizione attuale della gara a tappe in Germania e Austria. Una gara diversa rispetto a Oberstdorf per il giapponese, al sesto successo ...

Salto con gli sci – Quattro giorni di lavoro a Tarvisio per Malsiner e Runggaldier : Lara Malsiner ed Elena Runggaldier tornano al lavoro: raduno di Quattro giorni a Tarvisio Quattro giorni di lavoro a Tarvisio per Lara Malsiner ed Elena Runggaldier, le due atlete della Nazionale italiana impegnate nella Coppa del mondo femminile di Salto con gli sci. Le azzurre si ritroveranno nella serata di mercoledì 2 gennaio nella località friulana e resteranno fino a sabato 5 lavorando con il tecnico Janko Zwitter in vista ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini Garmisch-Partenkirchen 2019 : Kubacki primo nelle qualificazioni - Alex Insam passa e trova Sato : Si sono concluse da poco le qualificazioni della seconda gara della Tournée dei 4 Trampolini a Garmisch-Partenkirchen. Il miglior risultato in termini di punteggio è di un ottimo Dawid Kubacki: il polacco salta per 135.5 metri e ottiene 138.1 punti, conquistandosi così la miglior posizione in vista degli scontri diretti di domani. Kubacki, sul Große Olympiaschanze (HS140), precede Ryoyu Kobayashi, anche se va detto che il vincitore di Oberstdorf ...

'Salto dall'aereo - mi lancio nel vuoto e mi sento libero' La storia di Conga il foggiano campione di precisione : Il nostro è uno sport che si pratica soprattutto nella bella stagione. Le prime gare serviranno a testare il livello dell'allenamento invernale in vista dei due campionati Mondiali che si terranno a ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini Garmisch-Partenkirchen 2019 : Ryoyu Kobayashi in cerca di conferme - in tanti per una rivincita : Dopo aver vinto per la prima volta in una gara valida per la Tournée dei 4 Trampolini, Ryoyu Kobayashi vuole dimostrare che, a 21 anni di distanza da Kazuyoshi Funaki, può essere lui il candidato a ridare al Giappone una gioia rara: il successo nella classifica generale del torneo. Yukio Kasaya, Noriaki Kasai, Kazuyoshi Funaki: solo questi, prima di Kobayashi, erano stati i giapponesi in grado di vincere almeno una volta in un evento valido per ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini Oberstdorf 2018 : Ryoyu Kobayashi conquista la prima tappa davanti ad un ritrovato Markus Eisenbichler e a Stefan Kraft : Ryoyu Kobayashi non sbaglia un colpo e si porta a casa la prima tappa della Tournèe dei Quattro Trampolini 2018-2019 ad Oberstdorf, regolando un redivivo Markus Eisenbichler di appena 4 decimi e raccogliendo la quinta vittoria della stagione in Coppa del Mondo su otto gare. Il nipponico, leader della classifica generale di Coppa, ha fatto la differenza nella prima serie con una prova fantastica in cui ha ottenuto 147.2 punti (atterrando a 138.5 ...

LIVE Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini Garmisch 2018 in DIRETTA : inizia lo spettacolo - Kobayashi e Stoch favoriti : Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2018/2019 a Oberstdorf, in Germania. Avrà inizio dunque quest’oggi la 67esima edizione della storica competizione di Salto con gli sci. Due salti che si svolgeranno con KO System nella prima delle due serie, con 25 atleti che si qualificheranno alla seconda vincendo gli head-to-head e cinque che entreranno stabilendo i migliori punteggi ...

Salto con gli sci – Al via il Torneo dei Quattro Trampolini di Oberstdorf : Via al Torneo dei Quattro Trampolini sull’HS137 di Oberstdorf: Insam trova vento contrario e manca l’accesso alla finale Niente da fare per Alex Insam. Nella prima giornata del Torneo dei Quattro Trampolini, l’azzurro chiude al 61° posto le qualificazioni. Una giornata poco fortunata per l’atleta altoatesino nello stadio di Oberstdorf, in Germania: quando è il suo turno sull’HS137, il vento contrario è ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini Oberstdorf 2018 : Stefan Kraft guida le qualificazioni davanti a Kobayashi. Alex Insam fuori : La Tournée dei 4 Trampolini 2018-2019 si apre a Oberstdorf in condizioni di vento molto complesse, che costringono gli organizzatori a cambiare due volte stanga di partenza, passando dalla 10 alla 9 e poi dalla 9 alla 8. Chi approfitta nel modo migliore della situazione è Stefan Kraft: l’austriaco, partito dalla 9, trova uno dei rari momenti di vento stabile per volare a 138.5 metri col punteggio di 153.1. Domani il due volte vincitore ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini Oberstdorf 2018 : Kobayashi favorito ma dovrà fare attenzione ai polacchi e ai tedeschi. Attenzione alla mina vagante Kraft : Dopo una pausa di 13 giorni, domani ricomincia la Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto con gli sci maschile con le qualificazioni della prima gara della 67esima edizione della Tournèe dei Quattro Trampolini. Si riparte dalla Germania, per la precisione dal trampolino HS137 di Oberstdorf, località ubicata nella parte meridionale della Baviera a pochi chilometri dal confine con l’Austria. Il primo crocevia della stagione è finalmente arrivato, ...