Saldi 2019 al via | ogni italiano spenderà da 122 euro in su

Saldi inverno 2019 : le regole da seguire - le truffe e quando è lecito denunciare l'esercente - : Ecco una guida semplice per orientarsi nel mondo dei Saldi inverno 2019. Le regole da seguire per i Saldi inverno 2019 Ecco, allora, le regole da seguire e le migliori dritte per effettuare acquisti ...

Saldi invernali 2019 - le 10 regole d'oro contro le fregature : Dallo scontrino all'etichetta, dal metodo di pagamento alla prova dei capi: tutti i consigli del Codacons per evitare brutte sorprese

Saldi invernali 2019 : le date di inizio regione per regione : Archiviato il Natale gli italiani iniziano a pensare ai Saldi, pronti per accaparrarsi le migliori offerte nei negozi per acquistare la merce a prezzi scontati. Già da qualche settimana è stato pubblicato il calendario completo con le date di inizio dei Saldi invernali 2019 per tutte le regioni italiane. Ogni comune in Italia, per ogni regione ai sensi del art. 15 comma3 D.lgs, Bersani numero 114/1998 ess, possono stabilire i periodi delle ...

Saldi 2019 - la prima a partire è la Basilicata. Ecco la lista regione per regione : Neanche il tempo di archiviare il Natale che gli italiani già pensano ai Saldi che verranno. Gli sconti 2019 cominceranno prestissimo: il 2 gennaio in Basilicata e il 5 gennaio in tutte le altre regioni d’Italia. Le date della fine dei Saldi, invece, sono molto diverse da regione a regione: l’ultima regione a partire è la Liguria. I Saldi andranno avanti ad aprile in Campania. Le date dei Saldi invernali, regione per regione: Abruzzo: 5 ...

