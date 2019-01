De Falco espulso dal M5S dichiara | “Noi senatori non conoscevamo neanche la manovra

blogitalia.news

: RT @lievemente: @CorradinoMineo Al tempo! I casi sono ben diversi. De Falco ha rinnegato un progetto comune condiviso al momento dell'elezi… - veratto_A : RT @lievemente: @CorradinoMineo Al tempo! I casi sono ben diversi. De Falco ha rinnegato un progetto comune condiviso al momento dell'elezi… - fra_pas : @luigidimaio Il blog delle stelle dice che De Falco è stato espulso per violazione dell' art 11 dello statuto. Ma è… - LauraGio_75 : RT @lievemente: @CorradinoMineo Al tempo! I casi sono ben diversi. De Falco ha rinnegato un progetto comune condiviso al momento dell'elezi… -

(Di martedì 1 gennaio 2019) Dopo l’espulsione dal M5S, Gregorio Decritica e attacca il Movimento “Credevo che ci fosse uno spazio di democrazia che deve esserci in ogni partito politico, come afferma l’articolo 49 della Costituzione. E perché io non ho fatto alcun danno al Movimento”, rivendica il comandante, assai critico sul decreto sicurezza e sulla legge di bilancio. “Nessuno di noi in Senato aveva alcuna cognizione sul contenuto dellae dunque non potevo che astenermi”. Deparla di “deriva illiberale” e di scelta “gravemente sbagliata”. Non sa ancora se dovrà pagare una penale e se ci sarà spazio per fare ricorso, come minacciato invece da Elena Fattori, altra dissidente su cui pende ancora la spada di Damocle dei probiviri di Di Maio.LEGGI ANCHE: Rivoluzione Movimento 5 Stelle,il senatore Gregorio De, ma non è ...