“Danza con me” – Roberto Bolle su Raiuno stasera 1° gennaio 2019

Roberto Bolle - l’étoile dei due mondi torna con “Danza con me”. Il backstage dello spettacolo con Pif - Cremonini - Favino e Accorsi : Dopo il successo di critica e pubblico dell’edizione precedente e dopo aver vinto il prestigioso premio internazionale del Rose D’Or come miglior programma di entertainment a livello europeo, Rai1 torna a puntare sull’arte per inaugurare il nuovo anno con Danza con me , il grande show di Roberto Bolle, qui non solo protagonista, ma anche direttore artistico e ideatore. Portare la danza in prima serata su Rai1 “segna un cambiamento culturale in ...