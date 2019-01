brindisireport

: ??- E-fattura24 Il sistema di aggiornamento continuo sull’obbligo di fattura elettronica tra privati Analizza e app… - GuidaalLavoro : ??- E-fattura24 Il sistema di aggiornamento continuo sull’obbligo di fattura elettronica tra privati Analizza e app… - BrindisiReport : Controlli dell'Arma nella notte: due arresti, sequestrati droga e ordigno - BrindisiReport : Controlli dell'Arma nella notte: due arresti, sequestrati droga e ordigno -

(Di martedì 1 gennaio 2019) Ordinanze sindacali violate in tutta la provincia di Brindisi, dove le esplosioni di petardi si sono susseguite per ore, ma è innegabile che il fenomeno sia ormai in calo rispetto al passato. I feriti,...