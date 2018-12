Nomi sul block notes | individuati gli acquirenti dei fuochi proibiti nel Napoletano

Dal ruolo del Parlamento alle autoNomie : le indiscrezioni sul discorso di Mattarelle : Non farà riferimenti diretti alla manovra approvata praticamente a scatola chiusa, ma riaffermerà la centralità del Parlamento. E forse indicherà al governo dei paletti sulla riforma delle autonomie ...

Manovra - Tria : miglior risultato ecoNomico e politico : Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso di un'audizione in commissione Bilancio della Camera sulla …

Matteo Salvini - è arrivato il momento di reagire : non puoi ingoiare le porcate M5s sull'ecoNomia : I rapporti di forza impongono un' inversione di rotta in economia. Ci spieghiamo. L' aliquota unica e bassa , 23 per certo, era la misura pratica e simbolica in cima al programma della coalizione di ...

Sull'autoNomia differenziata : Le "autonomie rafforzate" escono dalle cortine fumogene dietro le quali il governo le aveva accuratamente celate. Si vuole chiudere rapidamente un dossier che -stando al "contratto"- è assolutamente prioritario. Lo spasmodico interesse di qualcuno suscita, ma solo ora, tardive e urticanti ambasce in qualcun altro.Cosa prospettano le richieste di autonomia avanzate dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna (cui faranno seguito a ...

Erika Stefani a Pietro Senaldi : 'Certi ministri grillini frenano sull'autoNomia' : Solo a quel punto il ministero dell' Economia può intervenire per quantificare i soldi che spettano a ogni Regione per ciascuna funzione e il consiglio dei ministri può varare, contestualmente, il ...

Vittorio Sgarbi nel dibattito sulla riforma Franceschini. Si schiera con l'appello per l'autoNomia delle soprintendenze archeologiche : Tra gli archeologi e gli studiosi italiani più in vista è battaglia sulle sovrintendenze. C'è un fronte che chiede di ritornare alle soprintendenze archeologiche separate - come prima della riforma Franceschini che le ha trasformate in soprintendenze "Archeologia, Belle Arti e Paesaggio" - e c'è un altro fronte che chiedono di rafforzare le "soprintendenze uniche". Con i primi si schiera Vittorio Sgarbi, che ha ...

Conferenza centrale sul lavoro in ambito ecoNomico : le tre dimensioni dell'ecoNomia cinese : 3- Le parole chiave del 2019 per l'economia saranno "principio in otto caratteri", "tre grandi battaglie" e "7 lavori principali".Durante la Conferenza è emerso che la principale contraddizione dell'...

Paolo Savona - la profezia sulla catastrofe ecoNomica : cosa rischia l'Italia dopo la manovra : Meno investimenti, meno crescita e più tasse. Così potrebbe essere sintetizzato il rapporto dell' Ufficio parlamentare di Bilancio, «La finanza pubblica dopo l' accordo con la Commissione europea». Una valutazione che segue quanto scritto ieri dal ministro per gli affari europei, Paolo Savona, sulle

Asso-Consum - avvocato pugliese Nominato esperto tributarista della consulta legale Angelo Lucarella : "primo obiettivo fra tutti sarà ... : ... il secondo riguardante la strutturale revisione del sistema giudiziario , ancora in mano al Ministero dell'Economia, del tutto inidoneo a garantire certezza di indipendenza ed imparzialità dei ...

La Lega batte i pugni sul tavolo Ma l'autoNomia resta sulla carta : l'autonomia sotto l'albero. O, almeno, ci sta l'odore dell'autonomia. La Lega alza la voce e porta in Cdm le intese con le regioni interessate dalle procedure sulle autonomie, Lombardia e Veneto che ...

AstroNomia : Hubble fa luce sulla materia oscura : Un tesoro prezioso in una serie di immagini che Hubble ha realizzato nell’ambito di Frontiers Field, un programma di osservazione centrato sulle galassie distanti. È quanto hanno trovato gli astronomi dell’Università del Nuovo Galles del Sud (Australia) e dell’Istituto di Astrofisica delle Canarie, impegnati a studiare la luce intracluster nelle foto scattate dal telescopio Nasa-Esa; questo tipo particolare di luce – spiega Global Science ...

In Cdm solo slide sulle AutoNomie regionali. Avvio di percorso - diffidenza di M5s verso Zaia : L'accordo tra Stato e Regioni è in fase di studio ed è per questo che, per ora, ci si limita alle slide e a una bozza che hanno davvero in pochi. Bozza che neanche è stata distribuita ai ministri durante il Consiglio, nonostante la riunione fosse dedicata proprio all'autonomia differenziata chiesta da Lombardia e Veneto dopo il sì al referendum e dall'Emilia Romagna che si avvia a intraprendere la procedura. Matteo ...