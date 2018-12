M5s | è stato Di Maio a far rimuovere il post sul terrorismo mediatico | ' E' un boomerang'

"Terrorismo mediatico" : rimosso post Blog delle Stelle/ Forza Italia vs M5s : "vigliacchi offendono lo Stato" : 'Sotto attacco di terrorismo mediatico', rimosso post su Blog delle Stelle. Tutti vs M5s: l'ira di Fico e 'distanza' con Di Maio. Repliche di Renzi

GOVERNO M5s È CON LA SICILIA - SIGLATA INTESA STATO-REGIONE. : ... tristemente consolidata dalla vecchia politica, di utilizzare la SICILIA come granaio di voti per poi disinteressarsi delle sue problematiche. Il nostro obiettivo è che la SICILIA possa rilanciarsi ...

Caro elettore di sinistra che hai votato M5s - ora sei deluso ma non è stato un errore : Ha ragione quell’elettore del centrosinistra che ha votato il M5s e che ha scritto qualche giorno fa un tweet per fare, dice lui, outing (sic, sarebbe “coming-out”)? Sono stati un’enorme delusione? Sì, la delusione è cocente, le aspettative erano altissime e finora il topolino partorito è pure parecchio bruttino e informe. Ha ragione di sostenere di aver fatto un grande errore? Sì e no. Sorvolerò sull’uso propagandistico di un elettore deluso da ...

"Faccio outing. Da sempre di sinistra in una famiglia di sinistra. Ho votato M5s ed è stato l’errore piu grande della mia vita" : "Faccio outing. Da sempre di sinistra in una famiglia di sinistra. Ho votato m5s ed è stato l'errore piu grande della mia vita, ancora non ci dormo. Questi mesi mi hanno aiutato a capire che non ho nulla da spartire con questi imbecilli arroganti. E pure fascisti #facciamorete".Questo post di Massimo Vitagliano su twitter in rete da ieri sta diventando la coscienza infelice di tutti quelli che il 4 marzo hanno passato il rubicone da ...

Gabriele Lanzi (M5s) : "Dall'Osso? il suo stato di salute non lo sostiene più" : "Pur nella tragicità di questa decisione mi conforta il fatto che forse le sue condizioni di salute non lo sostengono più di tanto facendogli fare questa cazzata. Cosa devo dire? c'è poco da dire". Così il senatore modenese m5s Gabriele Lanzi, su facebook, commenta il passaggio a forza italia del deputato ormai ex 5 stelle Matteo Dall'Osso. Il riferimento che Lanzi fa allo stato di salute del parlamentare è ...

Luigi Di Maio - il retroscena di Minzolini : 'Il ragioniere dello Stato ha provato a convincerlo' - suicidio M5s : È baStato un mese a Luigi Di Maio per condannare l'Italia alla rovina. Un retroscena di Augusto Minzolini sul Giornale riferisce del surreale scambio di vedute tra il ministro dello Sviluppo e leader ...

Anticorruzione : ancora acque agitate dopo voto su peculato. M5s : 'E' stato segnale' : Resta alta la tensione nella maggioranza dopo il passo falso di ieri del governo in Aula sul ddl anti-corruzione . Matteo Salvini ha bollato il voto come 'sbagliato' ma le acque in casa M5s restano ...

Il decreto Genova è legge | Toninelli contestato per il pugno alzato | Dieci senatori M5s non hanno votato : A tre mesi dal crollo del ponte Morandi è legge il decreto su Genova e altre emergenze. Il testo è stato approvato dal Senato con 167 voti favorevoli, 49 contrari e 53 astensioni. Bagarre in Aula, Casellati richiama tutti: "più rispetto per i 43 morti"

M5s vs stampa - facile attaccare un giornalismo in avanzato stato di decomposizione : Se il governo in carica cercava un modo sbagliato per iniziare uno scontro con i giornalisti e il sistema dei media, allora lo ha trovato al primo colpo. Insulti e sparate sono cadute di stile e funzionano bene per compattare una categoria che più debole, divisa e in crisi d’identità non si può. Certamente non per mettere in evidenza cosa non va nell’informazione italiana. Quello del giornalismo è un paradosso: nell’era dove tutto è ...

L'ex capogruppo M5s a Palermo sostiene di essere stato epurato : Il Movimento 5 stelle ha rimosso il capogruppo al Consiglio comunale di Palermo, Ugo Forello, già candidato a sindaco del capoluogo siciliano. Il partito spiega che si tratta di un avvicendamento già previsto ma l'interessato ritiene che sia legato alle critiche da lui espresse nei confronti degli attacchi alla stampa sferrati da Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista dopo l'assoluzione di Virginia Raggi. Il suo ...

Prescrizione - Sarti e Brescia - M5s - : Voto c'è stato - opposizioni garantite : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Dl Sicurezza - il capogruppo M5s ai dissidenti : “Testo è stato migliorato”. Ma loro insistono : “Così non lo votiamo” : Matteo Mantero non parteciperà al voto, Paola Nugnes si esprimerà contro. E molto probabilmente anche Gregorio De Falco ed Elena Fattori faranno lo stesso. Mentre in commissione Affari costituzionali al Senato è iniziata la discussione sul decreto Sicurezza e dopo che i primi emendamenti dei dissidenti M5s sono stati bocciati, i quattro critici dei 5 stelle insistono e annunciano che stando così le cose non sosterranno il provvedimento. Un ...