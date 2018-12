Ipertensione | un alimento fa abbassare la pressione La spirulina in grado di combattere

Ipertensione : ecco l’alimento in grado di contrastare la pressione alta : Dalla spirulina una sostanza per combattere l’ipertesione. E’ il risultato di ricerca del laboratorio di fisiopatologia vascolare dell’Irccs Neuromed di Pozzilli (Iss) che mostra come un estratto della cosidetta ‘alga azzurra’ abbia la capacità di contrastare l’Ipertensione arteriosa attraverso la dilatazione dei vasi sanguigni. Gli esperimenti, riportati sulla rivista Hypertension, sono stati condotti sia in ...