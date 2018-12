CR7 | «Accuse di stupro disgustose Tornare allo Sporting? Non si sa mai»

Ibrahimovic - pesanti accuse al Real Madrid ed a CR7 : “ora capisco tante cose…” : Zlatan Ibrahimovic duro contro Cristiano Ronaldo, il Real Madrid ed il suo presidente Florentino Perez reo d’avere un peso politico anche sul Pallone d’oro “?Ora sappiamo chi era in competizione con Messi per il Pallone d’oro: non Cristiano Ronaldo, ma Florentino Perez“. Zlatan Ibrahimovic come sempre senza peli sulla lingua. Il centravanti tedesco ha detto la sua ai microfoni di Fox Sport in merito al Pallone ...