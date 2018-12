Ciclismo | Davide Cassani | ‘Un corridore come Aru non diventa brocco’

Ciclismo - Davide Cassani sogna in grande : “Vorrei che l’Italia vincesse una classica e il Giro. Aru può tornare ai suoi livelli” : Ci si avvicina ad una nuova stagione di grande Ciclismo: inizia il nuovo anno e a breve partirà anche il calendario per quanto riguarda il World Tour. L’Italia punta in alto in questo 2019: le ambizioni sono tante, il movimento è in ascesa soprattutto grazie a quelle tre o quattro punte che riescono a far volare il Bel Paese nelle più importanti corse al mondo. Ad ambire a grandi risultati c’è ovviamente il commissario tecnico della ...

Ciclismo – Verso Tokyo2020 - il ct azzurro Davide Cassani svela : “un percorso duro sul quale è vietato sbagliare” : Il Coordinatore Tecnico delle Nazionali dopo il sopralluogo in Giappone: “Il clima sarà un fattore da non sottovalutare. La salita del Mikuni farà selezione, da lì in poi sarà un faccia a faccia. Stiamo lavorando per semplificare la logistica” Tokyo – 234 chilometri, 4.865 metri di dislivello complessivo, con un totale di cinque gran premi della montagna: questi gli ingredienti principali di un percorso che si prospetta ...

Ciclismo - Olimpiadi Tokyo 2020. Davide Cassani : “Percorso duro - Mikuni farà selezione. La salitella finale…” : Davide Cassani ha effettuato la ricognizione del percorso della prova in linea valida per le Olimpiadi di Tokyo 2020: mancano meno di due anni alla rassegna a cinque cerchi, il CT della Nazionale Italiana è andato a visionare in prima persona il tracciato che già da un primo sguardo sembrava parecchio duro considerando anche i 4000 metri di dislivello. Il romagnolo ha confermato le sensazioni della vigilia e ha rilasciato un’analisi a ...

Ciclismo : Davide Cimolai lascia il World Tour - Marco Benfatto prolunga : Mentre alcuni corridori stanno gia' riprendendo cautamente ad allenarsi il ciclomercato sta assestando gli ultimi aggiustamenti per completare le squadre in vista della prossima stagione. Negli ultimi giorni sono stati definiti molti rinnovi, come quelli di Puccio e Geoghegan Hart al Team Sky [VIDEO]e quelli di Manuele Mori e Marco Benfatto, confermati rispettivamente alla UAE Emirates e alla Androni Sidermec. Tra i nomi più importanti ancora ...

Ciclismo : Davide Cimolai si trasferisce all’Israel Cycling Academy col sogno della Milano-Sanremo : Nuova avventura in Israele per Davide Cimolai. Il ventinovenne di Pordenone è stato infatti ingaggiato dalla Israel Cycling Academy, che quest’anno ha partecipato per la prima volta al Giro d’Italia. Cimolai termina, dunque, il rapporto che lo legava alla Groupama-FDJ. Questo passaggio in terra israeliana, peraltro, segna il suo primo approdo in una formazione non del World Tour, visto che la ICA fa parte delle squadre ...