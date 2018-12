Campidoglio | a Capodanno vietati botti e fuochi d’artificio

romadailynews

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Roma. Ordinanza sindaca per tutelare l’incolumità dei cittadini e garantire la sicurezza negli eventi di piazza.La sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato l’ordinanza che vieta l’utilizzo di petardi,e artifici pirotecnici in occasione dei festeggiamenti di fine anno.Il provvedimento prevede il divieto assoluto di usare materiale esplodente comeartificiali, razzi e giochi pirotecnici: sarà in vigore dalle 00.01 del 31 dicembre 2018 alle 24.00 dell’1 gennaio 2019, su tutto il territorio di Roma Capitale. Sono escluse dal divieto bengala, fontane, bacchette scintillanti, trottole e girandole luminose.“Nostro dovere è tutelare l’incolumità dei cittadini e la loro sicurezza, in particolare durante i numerosi eventi organizzati in città in occasione dell’ultima notte dell’anno. Ie le esplosioni, com’è noto, rischiano di provocare incidenti soprattutto ...