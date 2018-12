Allarme smog in Lombardia | stop agli Euro 4 e limiti anche nel riscaldamento domestico

BLOCCO TRAFFICO A MILANO E IN LOMBARDIA/ Ultime notizie Allarme smog - Coldiretti : "Poco verde e troppe auto" - IlSussidiario.net : BLOCCO TRAFFICO a MILANO e in LOMBARDIA: superati i limiti delle polveri sottili, divieto di circolazione per diesel Euro 4. Le Ultime notizie

Allarme smog : stop anche ai diesel Euro 4 in Emilia-Romagna - Lombardia e Veneto : Concentrazioni di Pm10 oltre i limiti da giorni nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Forlì-Cesena...

Inquinamento - nel Nord Italia è Allarme smog : da Milano a Bologna blocchi auto fino a lunedì : allarme smog nel Nord Italia. Da oggi partono nuovi blocchi alla circolazione delle auto per via dei dati sulle polveri sottili. Toccate da questi provvedimenti anche Bologna, Milano, Venezia e Padova.Lombardia. Scattano da venerdì 7 dicembre, le misure temporanee di primo livello in 6 province della Lombardia, in attuazione dell'Accordo di Bacino padano. Le limitazioni riguarderanno i comuni coinvolti delle province di Milano, Monza e ...

Allarme smog - blocco del traffico diesel Euro 4. Ecco gli stop nelle città : Bologna, Torino, Milano. Queste alcune delle città interessate dalle misure antismog. Molti i divieti, oltre al blocco della circolazione dei veicoli diesel più inquinanti

Smog - Allarme inquinamento a Modena : fermi anche veicoli diesel Euro 4 : Sono in vigore da martedì 4 dicembre, e per i successivi tre giorni, le misure emergenziali previste dal Pair 2020 della Regione Emilia Romagna a causa del superamento, per tre giorni consecutivi, del valore limite giornaliero delle polveri sottili PM10 nella provincia di Modena. Il raggiungimento del livello di allerta è segnalato con un bollino rosso nel Bollettino emesso lunedì 3 dicembre da Arpae, consultabile sul sito www.liberiamolaria.it, ...

Monza - è già Allarme smog : Per la Lombardia ed in generale per le regioni del bacino padano le misure di limitazione delle emissioni devono diventare una priorità politica e amministrativa. Nonostante l'esistenza dell'Accordo ...

Smog - Coldiretti : Allarme al top con soli 31 metri quadri di verde a testa : A favorire lo Smog nelle città è l’effetto combinato dei cambiamenti climatici, del traffico e della ridotta disponibilità di spazi verdi che concorrono a combattere le polveri sottili e gli inquinanti gassosi, ma in Italia ogni abitante dispone in città di appena 31 metri quadrati di verde urbano, e la situazione peggiora per le metropoli del nord con valori che vanno dai 6,3 di Genova ai 17,9 di Milano, dai 22 di Torino fino ai 23,1 a Brescia ...