blogo

: @nmirotti @nellina99 @Conad Possibile che CONAD ha come obiettivo di business nuovo mercato al sud? Sbagliato pensa… - TizianaTartari : @nmirotti @nellina99 @Conad Possibile che CONAD ha come obiettivo di business nuovo mercato al sud? Sbagliato pensa… - tvblogit : Spot Conad 2018, polemiche: dà visione retrograda di Italia e disprezza donne? (VIDEO) - MrsAndersA : RT @Lettera43: Il video firmato da Salvatores è espressione di un anti-europeismo evidente, ma è anche una summa di tutti i peggiori luoghi… -

(Di domenica 30 dicembre 2018)Dopo leper lodi Obiettivo Risarcimento con Enrica Bonaccorti, sospeso da Rai e Mediaset, ecco quelle per un altro promo. Il riferimento è al filmato pubblicitario natalizio di, la società cooperativa attiva nella grande distribuzione organizzata, diretto da un regista del calibro di Gabriele Salvatores e in onda da qualche giorno in teleLe accuse, che si stanno facendo largo soprattutto sui social, si concentrano sulla presuntaantica eche viene offerta dell', tra i tanti luoghi comuni e una specie di sentimento di disprezzo nei confronti delle: dàdi? () pubblicato su TVBlog.it 30 dicembre16:58.