Scontri Inter-Napoli | convalidati gli arresti dei 3 tifosi nerazzurri

Scontri Inter-Napoli : restano in carcere i tre ultrà nerazzurri : MILANO - I tre tifosi interisti arrestati per rissa aggravata e altri reati in seguito agli Scontri del 26 dicembre prima dell'incontro Inter-Napoli rimangono in carcere a San Vittore. Lo ha deciso il ...

Inter-Napoli - restano in carcere i tifosi accusati degli Scontri. Gip : "Azione militare" : Per il gip l'attacco degli ultras dell'Inter ai tifosi del Napoli è stato "un'azione di stile militare, preordinata e avvenuta a distanza dallo stadio Meazza". Il magistrato, Guido Salvini, ha convalidato il fermo dei tre supporter nerazzurri arrestati con l'accusa di aver partecipato alle violenze. Per i tre ultras - Francesco Baj, 31 anni, Luca Da Ros, 21 anni, e Simone Tira, 31 anni - il magistrato ha disposto la custodia in carcere ...

Milano - Scontri prima di Inter-Napoli : i tre ultrà restano in carcere. Il gip : «Azione in stile militare» : restano in carcere Luca Da Ros, 21 anni, e i 31enni Francesco Baj e Simone Tira, i tifosi nerazzurri arrestati per il blitz contro gli ultrà partenopei. Lo ha deciso il giudice Guido Salvini: «pericolo di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato»

Scontri Inter-Napoli - nuova pista nell’indagine sulla morte di Belardinelli : Le indagini sugli Scontri che hanno caratterizzato i momenti antecedenti a Inter-Napoli e sono sfociati nella morte dell’ultras Daniele Belardinelli proseguono su una nuova pista. Infatti, pare che l’auto andasse verso lo stadio e non in direzione opposta e inoltre potrebbe poi essersi fermata nei parcheggi riservati al settore ospiti. L’interrogatorio di uno dei tre arrestati, il 21enne Luca Da Ros, ha fornito un ...

Tifoso ucciso : accusato un capo ultrà dell'Inter per gli Scontri con la tifoseria del Napoli : L'inchiesta sugli scontri tra interisti e napoletani il quel disgraziato 26 dicembre in cui è morto il Tifoso del Varese Daniele Belardinelli, è un susseguirsi di colpi di scena ed è destinata a ...

Scontri Inter-Napoli - interrogato presunto organizzatore raid : L'uomo indicato come presunto organizzatore del blitz contro i tifosi del Napoli a Milano si è presentato spontaneamente in questura insieme al suo avvocato Mirko Perlino. Nel pomeriggio, il legale ...

Scontri Inter-Napoli - tifoso arrestato accusa il capo della Curva nerazzurra : Si è presentato in Questura, nel tardo pomeriggio di sabato, con il suo avvocato, l’uomo indicato come uno degli organizzatori dell’assalto agli ultrà napoletani. Si tratta di uno dei leader del tifo interista

Scontri Inter-Napoli - uno degli arrestati accusa il capo della curva nerazzurra : Uno dei tre ultras arrestati per gli Scontri prima della partita Inter Napoli ha fatto il nome di uno degli ispiratori dell'attacco dei nerazzurri contro i partenopei. Si tratterebbe di uno del leader della curva dell'Inter. L'uomo sta rispondendo alle domande del gip di Milano Guido Salvini nel carcere di San Vittore. La sua scelta costretto il suo avvocato a rinunciare al mandato perché l'ultrà indicato era già un suo ...

Scontri prima della partita - tifoso arrestato fa il nome di un capo della Curva dell'Inter : La scelta processuale ha costretto il suo avvocato a rinunciare al mandato in quanto l'ultrà indicato era già un suo assistito

Inter-Napoli - il video degli Scontri tra ultras : Da Twitter Il profilo è quello del giornalista di Repubblica Paolo Berizzi. Le immagini arrivano dalle strade che affacciano su San Siro. È un video crudo, che racconta meglio di ogni parola gli scontri avvenuti prima di Inter-Napoli. Si vede l’agguato teso ai mezzi con cui i napoletani hanno raggiunto Milano, Berizzi scrive della presenza di gruppi del Varese e del Nizza. Ma, ripetiamo: le immagini valgono più di ogni descrizione. Scene ...

Scontri Inter-Napoli - pm : è stato un vero e proprio combattimento - : Nuovi particolari sui tafferugli che il 26 dicembre hanno causato la morte di Daniele Belardinelli, travolto da un suv. Gli inquirenti stanno cercando di identificare chi ha partecipato alla rissa: a ...

Scontri Inter-Napoli - emergono nuovi dettagli : coinvolto anche un francese : emergono nuovi dettagli in merito agli Scontri prima di Inter-Napoli. Infatti pare che a far partire l’assalto nei confronti degli automezzi dei tifosi napoletani fossero due persone, una di origine italiana e una francese. L’individuo francese farebbe riferimento a un gruppo di tifosi del Nizza, presente a San Siro e gemellato con la Curva interista. C’è poi chi sostiene di aver visto alcune persone trasportare un uomo, ...

Scontri Inter-Napoli VIDEO : Secondo alcune testimonianze agli atti dell'inchiesta sugli incidenti precedenti a Inter-Napoli del 26 dicembre a dirigere l'assalto ai van dei tifosi napoletani sarebbero state due persone, una delle ...

Scontri Inter-Napoli - un italiano e un francese gli assalitori. E' stato un "combattimento" : Nuovi aggiornamenti sui fatti di San Siro. Secondo alcune testimonianze agli atti dell'inchiesta sugli incidenti pre Inter-Napoli del 26 dicembre a dirigere l'assalto ai van dei tifosi napoletani da ...