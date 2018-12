Lino Banfi si racconta | ' Sfamato e ospitato da un napoletano quando non avevo una lira'

Milan - Gattuso ‘L’Allenatore nel Pallone’ : “Higuain? Con lui ho fatto come Lino Banfi” : Simpatico paragone utilizzato da Gattuso nel post partita di Milan-Spal: l’allenatore rossonero equipara il suo lavoro con Higuain a quello di Lino Banfi con Aristoteles nel famoso film ‘L’Allenatore nel Pallone’ Diverse partite di digiuno, iniziate da quella maledetta gara contro la sua ex Juventus. Rigore sbagliato ed espulsione condita con rabbia e frustrazione: Gonzalo Higuain sembrava essersi inceppato. Tanta ...

Lino Banfi voleva farsi prete : «Mi hanno cacciato perché spiavo le suore - poi ho incontrato un angelo» : Ha alle spalle una lunga carriera e ruoli in film, commedie all'italiana e fiction, ma Lino Banfi era entrato in seminario per prendere i voti e diventare prete . Lo ha raccontato intervenendo nel ...

“Ho visto un angelo”. Lino Banfi e quell’evento che gli ha cambiato la vita : Lino Banfi in versione natalizia è intervenuto durante la trasmissione radiofonica “I Lunatici” su Rai Radio 2, raccontando come ha trascorso il Natale 2018 e riportando aneddoti sulle festività passate. “Noi festeggiamo la Vigilia, ci abbuffiamo di frutti di mare, ogni tanto abbiamo crisi d’astinenza da cozze pelose. In casa nostra si festeggia il 24 sera, il 25 è quasi una giornata di relax, si fa un brodino per digerire ...

Lino Banfi : "Cacciato dal seminario perché spiavo le suore. Natale? Nel '54 un angelo mi salvò" : Lino Banfi in versione natalizia è intervenuto durante la trasmissione radiofonica "I Lunatici" su Rai Radio 2, raccontando come ha trascorso il Natale 2018 e riportando aneddoti sulle festività passate. Noi festeggiamo la Vigilia, ci abbuffiamo di frutti di mare, ogni tanto abbiamo crisi d'astinenza da cozze pelose. In casa nostra si festeggia il 24 sera, il 25 è quasi una giornata di relax, si fa un brodino per digerire ...

Albano - polemica sulla fiction con Lino Banfi : Maurizio Costanzo difende il cantante : La fiction di Albano e Lino Banfi: Maurizio Costanzo difende il cantante di CelLino San Marco Le riprese della fiction con Lino Banfi e Albano Carrisi devono ancora cominciare ma c’è già chi ha scatenato la prima polemica. Una lettrice di Nuovo si è lamentata con Maurizio Costanzo per il modo di recitare dell’ex marito […] L'articolo Albano, polemica sulla fiction con Lino Banfi: Maurizio Costanzo difende il cantante proviene ...

Un Natale d’Oro Zecchino : Carlo Conti canta il Natale con J-Ax - Lino Banfi e Raffaella Carrà : Carlo Conti La 61° edizione dello Zecchino d’Oro si è conclusa pochi giorni fa con la vittoria de La Rosa e il Bambino, ma la Rai ha deciso di prolungare la presenza in video della manifestazione, per festeggiare il Natale in TV con i più piccoli. Tanti gli appuntamenti previsti a dicembre che avranno per protagonista il Coro dell’Antoniano: il più importante, Un Natale d’Oro Zecchino, andrà in onda questa sera. Un Natale ...

Lino Banfi ed Albano Carrisi insieme per fiction : Lino Banfi ed Albano Carrisi Corre il ventennale di Un Medico in Famiglia, che il 6 dicembre 1998 si affacciò su Rai 1 con il suo primissimo episodio, e Lino Banfi non ha ancora accettato la decisione dell’azienda pubblica di non produrre un’undicesima stagione conclusiva, che avrebbe permesso alla famiglia Martini di salutare il pubblico. L’attore pugliese non perde le speranze ma intanto si lancia in nuovi progetti, che però ...

Lino Banfi su Un medico in famiglia 11 : 'Purtroppo non ho saputo più niente' : In questi mesi Lino Banfi è tornato a parlare della mancata conferma della longeva serie televisiva 'Un medico In famiglia'. Non sembrano esserci i presupposti per un ripensamento da parte della Rai che ha deciso di non confermare la serie televisiva dopo diciotto anni caratterizzati da grandi successi. La messa in onda dell'undicesima stagione nel 2018 sarebbe coincisa con un traguardo importante per la serie tv, che in quest'anno festeggia i ...

Albano e Lino Banfi fiction insieme : arrivano le prime anticipazioni : News e anticipazioni sulla fiction con Albano Carrisi e Lino Banfi Albano e Lino Banfi sono pronti a lavorare di nuovo insieme. Dopo aver girato alcune scene di Un medico in famiglia 8, dove il cantante ha ricoperto il ruolo di guest star, gli artisti pugliesi più famosi d’Italia sono pronti a condividere una nuova […] L'articolo Albano e Lino Banfi fiction insieme: arrivano le prime anticipazioni proviene da Gossip e Tv.