I biglietti aerei per la Sicilia costano troppo

biglietti aerei - si cambia : per i voli non c’è più l’obbligo del prezzo in euro : Se le tariffe di voli in partenza da paesi europei che non adottano l’euro vi sembreranno eccessive o ridicole, è necessario fare attenzione alla valuta. I giudici della Corte di giustizia europea hanno stabilito che le compagnie aeree potranno esprimere il costo dei Biglietti sui loro siti nella valuta del paese di decollo o atterraggio, se questa è diversa dall’euro. La decisione giunge a seguito dell’istanza presentata da un cittadino ...

Quando conviene acquistare i biglietti aerei a basso prezzo : Comprare online un biglietto aereo al miglior prezzo possibile non è affatto semplice. L’algoritmo che regola le offerte che le varie compagnie decidono di proporre ai propri passeggeri è in continua evoluzione, ed è per questo che le regole e i trucchetti validi negli scorsi anni starebbero via via perdendo di efficacia. A sottolinearlo è l’ultimo report realizzato da Expedia in collaborazione con l’Airlines Reporting Corporation: ...

biglietti aerei - l’Europa chiede più chiarezza sui servizi inclusi : Mentre perdura la bufera sul mancato rispetto delle direttive Agcom da parte delle compagnie Ryanair e Wizz Air in merito alla nuova politica sui bagagli, ieri le autorità per l’Aviazione civile di Italia, Francia, Germania e Spagna hanno chiesto alla Commissione Europea maggiore chiarezza sui servizi da includere nel costo del biglietto. L’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), insieme alle colleghe europee, ha presentato una richiesta ...