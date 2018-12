Due mamme? Riccione | il Comune dice no

Sandra Bullock : "Cresco Due figli da sola. Le mamme single non sono mamme a metà" : "Molta gente crede che la famiglia debba essere formata da un uomo, una donna e uno o più figli. Così è capitato che finissi a pensare che mi mancasse qualcosa, mi sentivo in difetto". L'attrice Sandra Bullock ha raccontato per l'Indipendent la sua esperienza da madre single, e come certi atteggiamenti altrui l'abbiano fatta sentire peggio, come se avesse uno stigma. La Bullock è madre di due figli adottivi, un ...

Milano. Arrestate Due mamme che nascondevano la droga in casa : Due donne Arrestate e un maxi sequestro di oltre 380 chili di hashish. Questo il risultato di un’operazione della Polizia

Rissa tra Due mamme a recita di Natale - fuggi-fuggi da scuola. Si contendevano il posto migliore per video con smartphone : La recita di Natale dei bambini della scuola elementare di contrada "Albani Roccella", a Gela, è finita con un fuggi-fuggi generale, stamani, per la Rissa scoppiata tra due mamme che si contendevano ...

Gela - rissa alla recita di Natale - calci e pugni tra Due mamme : «Volevano stare in prima fila per scattare le foto» : Volevano stare in prima fila per scattare le foto ai loro figli, durante la recita di Natale: una lite tra due mamme è sfociata in una vera e propria rissa questa mattina a Gela, in...

Gela - rissa alla recita di Natale - calci e pugni tra Due mamme : «Volevano stare in prima fila per scattare le foto» : Volevano stare in prima fila per scattare le foto ai loro figli, durante la recita di Natale: una lite tra due mamme è sfociata in una vera e propria rissa questa mattina a Gela, in...

Rissa tra Due mamme alla recita di Natale : fuggi-fuggi da scuola e bimbi in lacrime : Le due donne si contendevano il posto migliore per girare il video dello spettacolo dove recitavano i loro figli

Rissa alla recita di Natale - calci e pugni tra Due mamme : «Volevano stare in prima fila per scattare le foto» : Volevano stare in prima fila per scattare le foto ai loro figli, durante la recita di Natale: una lite tra due mamme è sfociata in una vera e propria Rissa questa mattina a Gela, in...

Bimbi con Due mamme : il Tribunale : Il Comune aveva presentato ricorso contro una decisione analoga. I legali dei genitori: «Stavolta gli atti sono esecutivi. Tursi dovrà

Bimba con Due mamme - Genova fa ricorso : ANSA, - Genova, 23 NOV - Il Comune di Genova ha presentato ricorso al decreto con cui il 12 novembre il Tribunale di Genova ha ordinato la registrazione di entrambe le mamme nell'atto di nascita di ...

Bimba con Due mamme - Genova fa ricorso : ANSA, - Genova, 23 NOV - Il Comune di Genova ha presentato ricorso al decreto con cui il 12 novembre il Tribunale di Genova ha ordinato la registrazione di entrambe le mamme nell'atto di nascita di ...

Gravidanza condivisa : nato il primo figlio passato da Due 'mamme' diverse : Come lanciare sul mercato una storia del genere, che parla di una dittatura del desiderio sempre più puntigliosa , voglio un figlio biologicamente mio, non voglio la Gravidanza, e di una scienza ...

Giornata Mondiale del prematuro : sabato 17 novembre all’Ospedale San Giuseppe di Milano Due incontri gratuiti dedicati alle neomamme : Dalle ore 9:00 alle 13:00 di sabato 17 novembre, in occasione della Giornata Mondiale del bambino prematuro, al San Giuseppe di Milano si terranno due momenti dedicati alle neomamme e organizzati dal Reparto di Neonatologia: il primo è una dimostrazione del massaggio neonatale e del Kangaroo Mother Care, ossia pratiche volte a promuovere il contatto pelle-a-pelle a beneficio del rapporto madre-bambino. L’incontro sarà guidato da Paola Pierdonà, ...

Sentenza storica a Genova "Sì a bimba con Due mamme" : Sentenza storica del Tribunale di Genova: i giudici hanno ordinato al Comune di iscrivere come genitore nel certificato di nascita di una bimba, oltre a sua mamma, anche la sua compagna Segui su affaritaliani.it

Bimba avrà Due mamme : I giudici della IV sezione civile del Tribunale di Genova, presieduta da Daniela Canepa, hanno “ordinato al Comune di iscrivere come genitore nel certificato di nascita di una Bimba, oltre a colei che già risulta come mamma, anche la sua compagna“. Lo rendono noto gli avvocati Elena Fiorini e Ilaria Gibelli, che hanno assistito la famiglia. La decisione è stata pubblicata ieri e si tratta del terzo caso in Italia. La Bimba, che tra ...