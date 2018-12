Behind enemy lines Dietro le linee nemiche film stasera in tv 30 dicembre : cast - trama - streaming : Behind enemy lines Dietro le linee nemiche è il film stasera in tv domenica 30 dicembre 2018 in onda in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:40. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Behind enemy lines Dietro le linee nemiche film stasera in tv: cast GENERE: Azione ANNO: 2001 REGIA: John Moore cast: Gene Hackman, Owen Wilson, David Keith, Gabriel Macht, Charles Malik ...