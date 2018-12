Ultima fiducia per la manovra | un sì tra le polemiche DIRETTA

Manovra - Ultima fiducia tra le polemiche. Domani previsto l'ok finale - : I deputati hanno votato il testo, con 327 sì. La seduta riprenderà Domani alle 9 per il definitivo via libera. Il voto arriva in mezzo alle polemiche dell'opposizione che accusa il governo di aver "...

Tasse più alte - ecco chi paga. Manovra - oggi l'Ultima fiducia : ...4 miliardi, e saranno applicate su banche e assicurazioni, 5,6 miliardi,, su imprese in generale, 2,4 miliardi,, sul settore del gioco d'azzardo, 2,1 miliardi,, sui grandi gruppi dell'economia ...

Fattori : "Voterò la fiducia ma è l'Ultima volta" : Sulla manovra "voterò la fiducia, anche se ci sono parti decisamente discutibili, perché gli italiani aspettano da tempo alcuni provvedimenti. Non c'è stato di fatto un passaggio parlamentare serio e ...

'L'amica geniale' - riassunto dell'Ultima puntata : Stefano tradisce la fiducia di Lila : Ieri sera è stata trasmessa in primetime su Rai 1 la quarta ed ultima puntata della fiction basata sul best- seller di Elena Ferrante, "L'amica geniale". La prima stagione della serie, infatti, si è conclusa con due episodi finali veramente degni di nota, grazie al matrimonio di Lila e al colpo di scena conclusivo. A dire il vero, i fan attendevano con ansia di scoprire il destino delle due protagoniste della serie e come la loro amicizia si è ...

Manovra - emendamenti attesi in nottata. Conte : fiducia Ultima ratio : Se l'economia rischia di fermarsi noi dobbiamo fare una Manovra che mette soldi nell'economia», ha auspicato, parlando della possibilità di abbassare al 2% il rapporto fra deficit e Pil come chiesto ...

F1 – Hamilton fa l’Ultima pole e si emoziona - rammarico Bottas mentre Vettel è in fiducia : le parole dei piloti post qualifiche : Hamilton si emoziona per l’ultima pole dell’anno, Bottas si rammarica per il secondo posto mentre Vettel si mostra fiducioso: le parole dei piloti dopo le qualifiche di Abu Dhabi Lewis Hamilton non lascia neanche le briciole. Il campione del Mondo in carica, nell’ultima qualifica della stagione, sul circuito del GP di Abu Dhabi, il pilota britannico si è preso anche la poleposition finale chiudendo con un tempo di ...

Gsd Casilina Bccr (calcio - I cat.) - Piccirilli : «Ultima gara allarmante - ma ho fiducia nel gruppo» : Roma – La sosta forzata dei campionati (per via dell’aggressione all’arbitro del match di Promozione tra Virtus Olympia e Atletico Torrenova) lascerà il Casilina all’ultimo posto del girone F di Prima categoria per almeno un’altra settimana. Una situazione piuttosto inattesa a inizio stagione, anche se mister Marco Piccirilli ha le idee chiare su questo avvio di campionato. «Il nostro gruppo è molto giovane e in questo girone così ...