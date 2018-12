Santelli | “Riaprire audizioni in commissione antimafia su rapporti tra curve e società”

calcioweb.eu

(Di sabato 29 dicembre 2018) Dichiarazione dell’on Jole, Vice Presidente della: “Chiederò all’ufficio di Presidenza delladi riaprire le indagini e lesuitra alcune frange estreme delle tifoserie calcistiche e alcune società. Da quello che è emerso da alcune inchieste giornalistiche ci sarebbero, in diversi casi, infiltrazioni della mafia. Dovremo fare un lavoro serio, senza pregiudizi e con il conforto della magistratura inquirente, trasmettendo eventuali ipotesi di reato anche alla Procura della Figc. Non vi è alcun dubbio che responsabilità oggettive delle società, se accertate, debbano fare scattare sanzioni pesanti anche dalla giustizia sportiva e per questo cercherò un incontro con il presidente Gravina e il procuratore federale Pecoraro”.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN ...