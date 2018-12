: È morto il tifoso interista di 35 anni investito da un van di tifosi napoletani prima di #InterNapoli. La rissa è a… - zazzatweet : È morto il tifoso interista di 35 anni investito da un van di tifosi napoletani prima di #InterNapoli. La rissa è a… - Cyber_Feed : Breaking News #Rissa tifosi su A1, Salvini: in galera! - TelevideoRai101 : Rissa tifosi su A1, Salvini: in galera! -

Spintoni e pugni tradel Torino e del Bologna che viaggiavano su due pullman,nell'area di servizio Chianti dell'A1 a Firenze. Lanciato anche un sasso che ha rotto il vetro di un terzo pullman digranata diretti a Roma per la partita con la Lazio,totalmente estranei alla. "Cominciamo col tenere in galera questi deficienti,che non dovranno mai più mettere piede in uno stadio finché campano. Un vero tifoso non lancia sassi sull'autostrada A1", il commento del ministro.(Di sabato 29 dicembre 2018)