Ponte - Bucci : «Genova merita fiducia per aiutarla a ripartire» | : Il sindaco-commissario traccia il bilancio di un anno difficile e guarda al 2019: «La città non deve interrompere il suo cammino di crescita»

Genova - Bucci : il nuovo Ponte sarà solido - funzionale e bello : Genova , 18 dic., askanews, - 'Non solo tecnologia ma anche cuore, è un'opera vicina a noi genovesi, solida e ben piantata per terra, che va avanti passo dopo passo, funzionale e bella ma nello stile ...

Bucci : lavori Ponte a Salini-Fincantieri : 18.00 La ricostruzione del ponte di Genova è affidata alla cordata Salini ImpregiloFincantieri e Italferr per 202 milioni di euro. Lo ha ufficilizzato in conferenza stampa il Commissario Straordinario, Bucci, assicurando: "Il ponte lo avremo in 12 mesi, anche se non sarà accessibile per quella data". Bucci spiega che Renzo Piano ha accettato di sovraintendere al progetto e che anche l'azienda Cimolai e l'architetto Calatrava sono a ...