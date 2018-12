Novità in autostrada | installati nuovi 11 tutor di ultima generazione

ilgiornale

: RT @TgrSicilia: Chiuso al traffico un tratto dell'autostrada Catania-Messina, la A18, per la presenza di 'lesioni' sospette sull'asfalto do… - Ossmeteobargone : RT @TgrSicilia: Chiuso al traffico un tratto dell'autostrada Catania-Messina, la A18, per la presenza di 'lesioni' sospette sull'asfalto do… - RinoCascio : RT @TgrSicilia: Chiuso al traffico un tratto dell'autostrada Catania-Messina, la A18, per la presenza di 'lesioni' sospette sull'asfalto do… - DanielaFirullo : RT @TgrSicilia: Chiuso al traffico un tratto dell'autostrada Catania-Messina, la A18, per la presenza di 'lesioni' sospette sull'asfalto do… -

(Di sabato 29 dicembre 2018) L"anno finisce portando con sé una notizia che, di certo, non farà piacere agli automobilisti italiani. Sulla retele, infatti, sono aumentati i tratti dove sono in funzione isistemi.Ai 22 riattivati lo scorso 27 luglio dopo una battaglia legale con l"azienda Craft, ora se ne sono aggiunti altri 11 sparsi da nord a sud. I, denominati SICVe PM, sono die sono stati progettati da Autostrade Tech. Rispetto ai precedenti sono più sofisticati, veloci e sicuri nella rilevazione dei dati.I dispositivi sono statisulla A10 fra Albisola e Celle Ligure, nel Savonese, in direzione Est; sulla A1 fra Badia e Firenzuola, fra l"allacciamento per Roma Sud e Colleferro (direzione Sud), fra San Vittore e Caianello; sulla A26 Voltri-Gravellona Toce, fra Masone e Massimorisso (direzione Sud); sulla A14 tra Faenza e Forlì, fra Cesena e Valle ...