Milan | Gattuso ritrova Higuain e salva il posto | 2-1 contro la Spal

Milan-Spal 2-1 : Higuain si sblocca e salva Gattuso : LEGGI LA CRONACA

Milan-Spal - Gattuso soddisfatto : “siamo gagliardi - Suso salterà la Supercoppa” : Milan-Spal, Gattuso è parso felice di come ha giocato la squadra e del ritrovato Higuain, solo un piccolo rammarico in merito a Suso Milan-Spal, Gennaro Gattuso si è presentato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il collega Semplici. Il tecnico rossonero è parso contento di quanto visto oggi a San Siro, con tre punti ed un Higuain che ha ritrovato la rete dopo un lungo digiuno: “La squadra mi è piaciuta tanto, abbiamo fatto ...

Serie A - Milan-Spal 2-1 : Higuain salva Gattuso : Il Milan chiude con una vittoria il 2018, battendo 2-1 in rimonta la Spal a San Siro. I rossoneri di Gattuso, ora a -1 dal quarto posto della Lazio, sono andati sotto al 13' per la rete dell'ex ...

Il Milan scaccia i fantasmi ma quanta fatica contro la Spal : Higuain torna protagonista e salva la panchina di Gattuso [FOTO] : 1/27 Spada/LaPresse ...

GATTUSO ESONERATO?/ Ultime notizie Milan : pari all'intervallo con la Spal - la panchina traballa : Gennaro GATTUSO esonerato dal Milan? Leonardo e Maldini ribadiscono la fiducia nei confronti di Ringhio, ma sarà decisiva la sfida con la Spal: le Ultime.

Gattuso si “salva” - Higuain ritrova il gol - ma i problemi restano : il Milan chiude l’anno con 3 punti e mille incognite : Milan vittorioso nell’ultima gara del 2018, adesso però toccherà rimboccarsi le maniche per colmare le tante lacune messe in mostra nelle ultime settimane Il Milan ha chiuso il suo 2018 con una vittoria di fronte ai 45 mila di San Siro contro la Spal di mister Semplici. Un successo importantissimo per le ambizioni di classifica rossonere, condito da qualche buona notizia ma anche dalle solite lacune messe in mostra in questa serata. ...

Milan-Spal - dalle 20.30 La Diretta Gattuso si gioca il futuro : Milan e SPAL si affrontano a San Siro alle ore 20.30, nella partita che chiude il programma della 19a giornata di campionato e dunque dell'intero girone di andata: i rossoneri, ancora nel buco più ...

Calhanoglu a DAZN : “Felice al Milan - contento di Gattuso e del suo staff” : Hakan Calhanoglu, protagonista di una stagione di alti e bassi, ha confermato di non avere intenzione di partire a gennaio L'articolo Calhanoglu a DAZN: “Felice al Milan, contento di Gattuso e del suo staff” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - Leonardo e Maldini 'Mai pensato all'esonero di Gattuso'/ Il tecnico però deve vincere con la Spal : Si è parlato molto dell'esonero di Gennaro Gattuso dal Milan, ma Leonardo e Paolo Maldini hanno sottolineato oggi di non averci mai pensato.

Milan - Leonardo : 'Gattuso è e resta il nostro allenatore' : Gattuso non si tocca, Higuain è il nostro leader, il quarto posto resta alla portata. Bastano pochi concetti chiari dopo settimane di silenzi per fugare i dubbi sul futuro del tecnico, spazzare via le ...

Milan - Leonardo : “Mai pensato di sostituire Gattuso” : Milan Leonardo – “Non abbiamo mai pensato di cambiare Gattuso”. Lo ha detto Leonardo, direttore generale dell’area tecnico-sportiva rossonera incontrando i giornalisti al termine della conferenza stampa del tecnico. -> LEGGI ANCHE Milan-Spal, conferenza stampa Gattuso: “Non è il peggior momento da quando sono qui” Milan Leonardo conferma Gattuso “Il Milan quest’anno é partito di fretta ...

Milan - Leonardo e Maldini : «Mai pensato di cambiare Gattuso» : I due dirigenti rossoneri hanno confermato la fiducia nell'attuale tecnico ribadendo di puntare alla Champions L'articolo Milan, Leonardo e Maldini: «Mai pensato di cambiare Gattuso» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - Leonardo : 'Mai pensato di cambiare Gattuso. Dal Chelsea nessuna richiesta per Higuain' : La scintilla per i tifosi dev'essere la comprensione del momento storico del Milan: il mondo rossonero è in difficoltà da anni, noi abbiamo appena cominciato un nuovo progetto, il nuovo Ceo è ...

Milan - Higuain a rischio cessione : le parole di Gattuso - : Sulla politica societaria del silenzio: ' Nessuno mi ha dato un ultimatum . Qualche mese fa ero in bilico e mi hanno detto di continuare a lavorare. Se la società sta in silenzio, io non ho problemi. ...