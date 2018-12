Manovra | aumenta la pressione fiscale | tasse per banche | imprese e consumatori

PD manifesta contro il Governo : “Manovra è contro il popolo - tasse aumentate per tutti” : Nel giorno in cui la Camera si troverà a votare la questione di fiducia posta sulla legge di bilancio, il Partito Democratico scende in piazza per una manifestazione all'esterno di Montecitorio. E il 12 gennaio previste manifestazioni in tutta Italia contro quella che viene definita una "manovra contro il popolo".Continua a leggere

Manovra : secondo l'Ufficio parlamentare di Bilancio aumenta la pressione fiscale : Nonostante la flat tax, la Manovra Economica, la cui realizzazione è stata rivendicata dal Premier Giuseppe Conte rispetto a coloro che asserivano che si trattasse di una Manovra dettata dalla Commissione europea, è destinata ad aumentare la pressione fiscale e di conseguenza le tasse. Ad affermarlo è l'Ufficio parlamentare di Bilancio, l'autorità indipendente che deve vigilare sulla correttezza dei conti del Governo M5S - Lega e sulla finanza ...

Conte : Manovra - tasse aumentano a banche e giganti web non ai cittadini : Roma – Se la pressione fiscale si attestera’ al “42,4%” questo “non significa che stiamo aumentando la pressione fiscale sui cittadini”. Lo dice il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa di fine anno. C’e’ un aumento della tassazione “sulle banche che non potranno dedurre il 10% sulle perdite l’anno prossimo; sulle assicurazioni; c’e’ la web tax per i giganti del web ...

ufficiale - le tasse aumentano. I tecnici : "Manovra recessiva" : Le polemiche hanno accompagnato anche la decisione del ministro dell'Economia Giovanni Tria di presentarsi in commissione davanti ai gruppi parlamentari. Il ministro ha cercato di difendere l'operato ...

Manovra : Verdi - spese militari aumentano : ANSA, - ROMA, 27 DIC - "Abbiamo scoperto il bluff di Di Maio: non c'è alcuna riduzione di spese militari nella Manovra economica approvata. Abbiamo scovato nella legge di bilancio due commi che invece ...

Manovra - l'Ufficio parlamentare di bilancio : 'Nel 2019 aumenta la pressione fiscale' : E stasera il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , sarà in audizione presso la commissione alle 20.30. L'audizione di Pisauro , Upb, . Intanto il presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, ...

Manovra - Upb : pressione fiscale aumenta al 42 - 5% - rischio recessione nel 2019 : Raddoppio Ires per no profit vale 434 milioni in 3 anni Secondo la relazione tecnica al maximemendamento, il raddoppio dell'Ires per il mondo del no-profit dal 12 al 24% - misura su cui il governo ha ...

Manovra - il governo aumenta la pressione fiscale al 42 - 4% : ora c’è la conferma ufficiale : Nel 2019, con l'approvazione della Manovra, la pressione fiscale aumenterà dal 42% al 42,4%. A comunicarlo è il presidente dell'Ufficio parlamentare di Bilancio, confermando un dato che rimarrà sostanzialmente stabile negli anni successivi: al 42,8% nel 2020 e al 42,5% nel 2021. La pressione fiscale "leggermente aumenta", afferma Giuseppe Pisauro.Continua a leggere

Salvini vuole tagliare le accise - la Manovra le aumenta : Ma le accise che risalgono a 20, 30, 50 anni fa sono fuori dal mondo. Ammetto che in sei mesi non sono riuscito a fare tutto quello che mi ero proposto, ma è uno stimolo a fare ancora meglio". ...

Manovra - ecco cosa cambia : aumentano web tax e la tassa sul gioco : È una Manovra nella Manovra quella che il governo ha scritto negli ultimi giorni di serrata trattativa con Bruxelles. L'accordo con la Commissione europea ha portato con sé un rimescolamento - e un ...

Manovra - SALVINI-DI MAIO : 'IVA NON AUMENTA'/ Accordo con Ue : Governo difende la legge di bilancio : MANOVRA, stop a procedura infrazione: ok UE. Ultime notizie, Conte trova l'Accordo, SALVINI-DI MAIO 'no aumento Iva', ma ci sono clausole di salvaguardia,